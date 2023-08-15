Dönence dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence dizisi, İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanmıştır. Dönence 6. Bölümde İstanbul'a gitme durumu olan Gece ne karar verecek? ailesinden gizleyerek aldığı ameliyat kararıyla baş başa kalan Cem'in büyük sırrı ortaya çıkacak mı? İşte Dönence 6. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

DÖNENCE 6. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE 6. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

DÖNENCE 6. BÖLÜM ÖZETİ

Birçok kez karşı karşıya gelen Özgür ve Miro arasındaki gerilim her geçen gün daha da çok artarken ikili, vicdanlarıyla yüzleşip gerçekleri itiraf etme noktasına gelirler;

Özgür kaçakçı damgası yemekten son anda kurtulurken yaptığının büyük bir hata olduğunu anlayıp Gece'yle ilişkilerine zarar vermemek adına durumu ona itiraf eder fakat bu itiraf ilişkilerinde bir çatırdamaya mı yol açacaktır yoksa birbirlerine kenetlenmelerini mi sağlayacaktır?

Miro'nun Ceren'e duyduğu vicdan azabı, Ceren'in bundan sonraki hayatının acı gerçeğini öğrenmesiyle daha da büyüyecektir peki Miro her şeyi geride bırakıp kaçacak mıdır yoksa ne pahasına olursa olsun Ceren'in yanında mı olacaktır?

Diğer tarafta ise ailesinden gizleyerek aldığı ameliyat kararıyla baş başa kalan Cem'in büyük sırrı ortaya çıkacak mıdır?

CEM, HERKESE VEDA EDİYOR!



Dönence 6. bölümde Cem, herkes için bir video kaydı alır. Cem hazırladığı videoları tek tek paketler ve isimlendirir. Özgür'den Gülce'ye, Gece'den Verda'ya kadar Cem herkese veda ettiği bir video klip hazırlar. Peki Cem'in vedası Gülce, Gece ve Verda'da nasıl bir iz bırakacak?

Cem'in Gülce, Gece ve Verda'ya yaptığı veda tüm aileyi altüst ediyor. Verda, Cem'in vedası karşısında adeta yıkılıyor. Diğer taraftan İstanbul'a gitme durumu olan Gece'nin vereceği kararı herkes merak ediyor.