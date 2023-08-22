Dönence 7. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Kanal D'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu yer alıyor. İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanan Dönence 7. Bölümde Gülce, Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ameliyata alınır. Cem ölecek mi? İşte Dönence 7. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

DÖNENCE 7. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE 7. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

DÖNENCE 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği Dönence yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Dönence 7. bölümde Rüzgar ile Gülce ise kayıplara karışır.

Babasının kendisine veda ettiği video kaydını izleyen Gülce bir ipucu yakalayarak onun yanına gitmeye karar verir, Rüzgar'ı da alarak kimseye bir şey söylemeden evden çıkınca işler karışır.

GECE VE ÖZGÜR, ORTALIKTAN KAYBOLAN KARDEŞLERİNİ ARIYORLAR!



Gülce, babasının durumunu düzeltmek umuduyla Rüzgar ile birlikte kimseye haber vermeden harekete geçer. Amacı babasını kurtaracak çareyi bulmaktır. Kardeşlerinin kayıp olduğunu gören Gece ile Özgür ise, telaşla onları ararlar.

Kızının kaybolduğunu öğrenen Cem ise ameliyat masasından kalkarak hayatını tehlikeye atar.

Verda kızının kayboluşuyla hem anneliğini sorgular hem de kendisini bu süreçte çok yalnız hisseder. Peki aileyi daha ne gibi büyük sorunlar beklemektedir?

CEM ÖLECEK Mİ?



Gülce, Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ameliyata alınır.

Öte yandan Özgür'ün bildiği ve içinde saklı kalması gereken sırlar onu zorlamaya başlar. Miro ise tutuklanır. Miro'nun tutuklanmasıyla Gece şok olur.

Miro, kaçmak için çırpınırken yaptığı kazanın bedelini tutuklanarak öder ve babası ile ilgili acı gerçekle yüzleşir. Harun'un planları tek tek işlemeye devam ederken bu planların içine Miro'yu da dahil edecek midir?