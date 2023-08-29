Dönence 8. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence dizisi, İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanmıştır. Dönence 8. Bölümde Özgür, Gece'ye Miro'ya güvenmediğini söyler. Gülce fenalaşır, Özgür ise onu sakinleştirmeyi çalışır. Peki Verda ile Cem boşanacak mı? İşte Dönence 8. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

DÖNENCE 8. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE 8. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

DÖNENCE 8. BÖLÜM ÖZETİ

Dönence 8. bölümde Cem'in gizlemeye çalıştığı hastalığı bir sürü soru işaretini de beraberinde getirir; Gece babasıyla ilgili gerçeği duyunca hayal kırıklığına uğrarken, Verda eşinin kendisini aldattığından şüphelenir, Özgür ise Gece'ye gerçekleri anlatamamanın verdiği yükle baş başa kalır.

Her şey karmakarışık bir hal alırken Cem hastalığını daha ne kadar saklayabilecektir?

Miro, Gece'yle tekrar yakınlaşabilmek için Harun'un yardımıyla bir plan yaparak onu en büyük hayaliyle fetheder ve kendisiyle çalışmaya mecbur bırakır, bunu öğrenen Gece uzun zamandır düşlediği hayalini bir kenara mı atacaktır yoksa Miro'yla çalışmaya razı mı gelecektir?

VERDA İLE CEM BOŞANIYOR MU?



Verda Cem'den boşanmak istediğini söyler. Gülce, Gece'nin şarkıcı olarak keşfedildiğini söyler. Özgür ile Miro arasındaki çekişme ise devam eder.

GÜLCE, SETTE ATAK GEÇİRİYOR!



Gülce, Gece'yle birlikte çekime gider ve set ekibinin kendisine sorular sormasıyla zor anlar yaşar. Gece'nin de ısrarıyla soruları cevaplamaya çalışan Gülce, atak geçirir. Gülce'nin zor anlarını kamera kaydına alınır. Gece, kardeşini sakinleştirebilecek mi?

GÜLCE, HAYALLERİNE KAVUŞACAK MI?



Gülce, Alican'la el ele tutuşmak ve sevgisini göstermek için ailesinden destek ister. Gülce'ye yardımcı olmaya çalışan Rüzgar güzel bir fikir verir. Diğer yandan Gece, olumsuz bir olayla karşı karşıya kalır. Gülce, Alican'ın elini tutmayı başarabilecek mi?