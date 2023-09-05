Dönence 9. bölümüyle Kanal D'de ekrana geliyor. Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği Dönence 9. Bölümde Gülce, Sosyal Hizmetler tarafından ailesinden ayırılma durumuyla karşı karşıya kalır. Verda ve Cem duydukları karşısında adeta şok olur. Peki, Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı? İşte Dönence 9. Bölüm full HD tek parça izleme sayfası

DÖNENCE 9. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence dizisi, İsrail yapımı olan Exceptional'dan uyarlanmıştır.

DÖNENCE 9. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Dönence heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

DÖNENCE 9. BÖLÜM ÖZETİ

Dönence 9. bölümde Sosyal medyada videoları yayınlanan Gece ve Gülce bu sorunla baş etmeye çalışırken Özgür ve arkadaşları ise bir plan yaparak gerçekleri ortaya çıkarmak adına asıl videoyu ele geçirirler fakat bu iş düşündükleri kadar kolay olmayacak ve bir engele takılacaktır. Onları engelleyecek olan kişi kim olacak ve amacına ulaşabilecek midir?

Bu sırada Harun planlarına bir yenisini daha ekleyerek aileyi en can alıcı yerlerinden vurur, Gülce sosyal hizmetler tarafından götürülmenin eşiğine gelirken aile bu durumu nasıl atlatacaktır?

GÜLCE'Yİ AİLESİNDEN AYIRACAKLAR MI?



Gece, Gülce'ye karşı yaptıklarından dolayı pişmanlığını dile getirir. Gülce ise Gece'ye anlayışla yaklaşır.

Öte yandan Gülce, Sosyal Hizmetler tarafından ailesinden ayırılma durumuyla karşı karşıya kalır. Verda ve Cem duydukları karşısında adeta şok olur. Peki, Gülce'yi ailesinden ayıracaklar mı?

ÖZGÜR, GECE'NİN YANINDA!



Gece, kendine gelen yorumlar karşısında kendini çok kötü hissediyor. Cem ise Gece'yi teselli ediyor. Özgür, Gece'nin ne kadar iyi bir insan olduğunu ve kendisi hakkında yapılan yorumları kafasına takmaması gerektiğini söylüyor. Gülce ise sosyalleşmek için çok önemli bir adım atıyor ancak zor anlar yaşıyor.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.