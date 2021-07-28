28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:13

TRT1'in yeni dizisi Dünya Hali, 1. bölümüyle bu akşam izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Eğlenceli mizah anlayışıyla izleyenleri güldürürken düşündürecek olan dizinin başrollerinde Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin gibi başarılı isimler yer alıyor. Dünya Hali ilk bölümü tek parça halinde izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Dünya Hali 1. bölüm izle!

DÜNYA HALİ 1. BÖLÜM İZLE

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Dünya Hali'nin yapımcılığını Neden film üstleniyor. Çarşamba akşamları yayınlanacak olan dizi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT'nin yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor. Dizide Caner Şahin, Sinan karakterini canlandırırken Pelin Abay ise Kıvılcım karakterine hayat veriyor.

Diğer karakterler ise; Ozan Çelik (Azim), Tolga Tekin (Güven), Hakan Emre Ünal (Vural), Mert Denizmen (Yüksel), Selin Hasar (Zeynep), Ayfer Tokatlı (Fulya), Hüseyin Elmalıpınar (Halis), Mekin Sezer (Kutlucan), Adnan Başar (Talat), Naşit Özcan (Burhan), Zeki Ocak (Namık), Eray Kaman (Ateş) olarak dizideki yerlerini alıyor.

DÜNYA HALİ KONUSU

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.