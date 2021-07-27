Dünya Hali oyuncuları kimler? Dünya Hali dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

27 Temmuz 2021 Salı 16:19 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 16:19

Dünya Hali oyuncuları ve konusu, dizinin fragmanını izleyenler tarafından merak ediliyor. Komedi türündeki dizi, her çarşamba saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dünya Hali dizisi konusu ve oyuncuları...

DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Dünya Hali'nin yapımcılığını Neden film üstleniyor. Çarşamba akşamları yayınlanacak olan dizi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduruyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT'nin yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor. Dizide Caner Şahin, Sinan karakterini canlandırırken Pelin Abay ise Kıvılcım karakterine hayat veriyor.

Diğer karakterler ise; Ozan Çelik (Azim), Tolga Tekin (Güven), Hakan Emre Ünal (Vural), Mert Denizmen (Yüksel), Selin Hasar (Zeynep), Ayfer Tokatlı (Fulya), Hüseyin Elmalıpınar (Halis), Mekin Sezer (Kutlucan), Adnan Başar (Talat), Naşit Özcan (Burhan), Zeki Ocak (Namık), Eray Kaman (Ateş) olarak dizideki yerlerini alıyor.





DÜNYA HALİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali dizisi, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekrana taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle yaz aylarının yeni eğlencesi olmaya hazırlanan TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali yarından itibaren ekran macerasına başlayacak. Dünya Hali dizisi konusu nedir? Dünya Hali oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipileri tarafından merak konusu oldu. Dünya Hali dizisinin yönetmen koltuğunda daha önce Tutunamayanlar'ın yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.