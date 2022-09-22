Duy Beni 12. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimler yer aldığı Duy Beni 12. Bölümde Duy Beni 12. Bölümde Bahar'ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir? Peki yeni bölümde neler olacak? Duy Beni 12. bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar.

DUY BENİ 12. BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor. Duy Beni yeni bölümleriyle her Perşembe 20:00'de Star'da!

DUY BENİ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Duy Beni 12. Bölümde Bahar'ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir?

Polis, bu sorunun peşinde iz ararken ,Ozan olayın ucu onlara dokunmasın diye bir plan yapar.

Dağhan'ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekmektedir.

Selim ise Bahar'ın ölümüyle yıkılır. Zorbalıkla savaşırken bir öğretmen daha şüpheli bir şekilde ölmüştür. Kontrolünü kaybeden Selim'in hedefinde bu kez okul yönetimi vardır.

Duy Beni dizisinin ekrana gelen son bölümünde; Kanat'ın dinmek bilmeyen öfkesi Ekim'in hayatını kabusa çevirirken, okula yeni biri gelir.

Bu kişi, gençlerin arasına bir maske ile sızacak ve Kanat'ın Ekim'e olan duygularını yeniden sorgulamasına sebep olacaktır.