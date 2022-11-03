Duy Beni 18. Bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Duy Beni 18. Bölümde Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Duy Beni 18. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar... Duy Beni 18. Bölüm full izle son bölüm!

DUY BENİ 18. BÖLÜM İZLE!

"Duy Beni" merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla Perşembe akşamı Star'da!

DUY BENİ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 18. Bölümde Gaye'nin beklenmedik geri dönüşü Kanat'ı alt üst etmiştir.

Bir yandan kendi karmaşasıyla boğuşurken diğer yandan Ekim'i üzmekten ölesiye korkmaktadır.

Ekim ise her şeyden habersiz, Kanat'a güvenmeye, ilişkilerinde yeni bir adım atmaya karar verir.

Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.

Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.

Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır.

Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.

Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği Duy Beni dizisinin senaryosunu Makbule Kosif ele alıyor.