Duy Beni dizisi 20. Bölümüyle final yaparak son kez izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Duy Beni 20. Bölümde Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Duy Beni 20. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar... Duy Beni final bölümü izle!

DUY BENİ 20. BÖLÜM İZLE (FİNAL)

"Duy Beni" merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla Perşembe akşamı Star'da!

DUY BENİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Yönetmenliğini Ali Balcı üstlendiği Duy Beni dizisi final yaparak ekranlara veda etti.

KANAT, EKİM'İN YANINDAN AYRILMIYOR

Duy Beni 20. Bölümde Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.

Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.

RIZA HAPİSTE

Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.

MEVLÜT SİLAHIYLA GENEL PROVADA

Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?