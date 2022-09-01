Duy Beni 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Murat Daltaban yer alıyor. Duy Beni 9. Bölümde Selçuk, Leyla'nın kazasıyla ilgili çok önemli bir detay öğrenir. Bu detay onu kaza günüyle alakalı önemli bilgilere götürecektir. Duy Beni 9. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Duy Beni 9. bölüm full izle (son bölüm)

DUY BENİ 9. BÖLÜM İZLE!

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DUY BENİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Duy Beni 9. Bölümde Ekim önemli bir yol ayrımındadır. İçinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için iki seçeneği vardır. Ya kendini feda edip arkadaşını kurtaracak, ya da arkadaşının hayatının mahvolmasına seyirci kalacaktır. Bir karar verir.

Leyla, artık resmi olarak zorbaların arasında en yakın arkadaşına karşı savaşmaktadır. Ekim yenilgiyi kabullenip geri çekilmeden önce kendine son bir gün ayırmak ister. Fakat Melisa'nın beklenmedik hamlesiyle mutluluğu yarım kalır.

Selim ve Bahar okula gelen müfettişin zorbalığa dur demesi için çalışmalarına devam ederlerken, Fikret onlara engel olmak için elinden geleni yapar. Selim ve Bahar, Ekim'den yardım istediklerinde beklemedikleri bir tavırla karşılaşırlar.

Selçuk, Leyla'nın kazasıyla ilgili çok önemli bir detay öğrenir. Bu detay onu kaza günüyle alakalı önemli bilgilere götürecektir. Fikret ise onun planını bozmak için elinden geleni yapar.

Kanat Ekim'deki değişimin sebebini anlamak için uğraşır fakat başaramaz. Sonunda ona Hazal yardım eder.

Kanat, olayı öğrendiğinde Ekim'i kaybetmemek için bir plan yapar. İkilinin arası düzelmişken okulda büyük bir sürpriz onları beklemektedir.