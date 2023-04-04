Duygu Serin, Gain'in yeni dizisi 'Dünya Bu' kadrosuna dahil oldu!

Dijital dizi ve film platformu GAİN'in yeni dizisi Dünya Bu, 3. bölümüyle ekrana geldi. Gain'de yayımlanan Dünya Bu'nun başrollrinde; Murat Akpınar, Ertan Saban ve Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor.

Aralarında Ali Erkazan, Berrak Tüzünataç, Caner Özyurtlu, Cemal Hünal, Şebnem Bozoklu, Deniz Işın, Toygan Avanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Bülent Şakrak gibi isimlerin yer aldığı dizinin üçüncü bölümünde Ertan Saban'a Duygu Serin eşlik ediyor.

Yargı dizisinde Göksu karakterini canlandıran Duygu Serin, "Mentol Ferahlığı" skeciyle dahil olduğu 'Dünya Bu' dizisindeki oyunculuk performansıyla izleyenlerin dikkatini çekti. Rol aldığı "Çukur" dizisinde Gülsüm; "Yargı" dizisinde de "Göksu" karakterlerini canlandıran Duygu Serin ilk komedi dizisi performansında da seyircisinden tam not aldı.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin "Mentol Ferahlığı" skecinde Duygu Serin'in sergilediği performans seyirci tarafından beğenildi.

Erman Çağlar, Ozan Akyol (KALT) ve Volkan Öge (Ayak İşleri) ortaklığıyla hazırlanan ve Gibi'nin yönetmeni Ömer Sinir tarafından çekilen yeni dizi, tek bir dünyada geçen 32 farklı hikayeyi anlatacak.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak dizinin her bölümünde birden fazla skeçe yer veriliyor.

DUYGU SERİN KİMDİR?

Duygu Serin, 23.09.1987 tarihinde İzmir'de doğdu. Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro okuduktan sonra yine aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Başarılı oyuncu, 2012 yılından beri tiyatro oyunlarında ve birçok reklamda yer aldı.

2013 yılında Bayram Harçlığı" adlı kısa filmde anne rolünü canlandırdı.

2017 yılında New York'ta ilk solo performansını "Living Altar" projesi kapsamında sergiledi.

2018 yılında Hollanda Turkiye işbirliğinde gerçekleştirilen CoLab4 projesi ile Paul Pourveur'un "Body Peeling" oyununda yer aldı.

Duygu Serin, 2019 yılında kurulan Bi'Tık Tiyatronun kurucularındandır."45 Saniye" adlı oyunları farklı sahnelerde oynanmaktadır.

2020 yılında Çukur dizisine Gülsüm karakteri ile katıldı.

2022 yılında Yargı dizisinde Göksu karakterini canlandırdı.

2023 yılında Dünya Bu dizisinde yer aldı.

Duygu Serin, aynı zamanda başarılı bir illüstratördür.

Duygu Serin, Gain'in yeni dizisi 'Dünya Bu' kadrosuna dahil oldu!