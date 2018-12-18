EDHO dizisi 121.yeni bölüm fragmanı yayında mı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 120.bölüm Atv izleme linki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 121.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 120.son bölüm ATV izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizi oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir? sorularına yanıt arayan dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Her salı akşamı Atv'de ekrana gelen ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 120.son bölümünde, Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Atv’nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 121.yeni bölüm fragmanı ve 120.son bölüm ATV izleme linki star.com.tr haber sitemizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 121.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri Atv'de 18 Aralık 2018 Salı günü yayına girmesi beklenen 120.son bölümün ardından ekrana gelmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

"Alpaslan birileriyle görüşüyor! Kim olduklarını, ne yaptıklarını bilmiyorum!"

Başrollerini Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Tarık Ünlüoğlu’nun paylaştığı, Raci Şaşmaz imzalı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 120.son bölümünde bu hafta; Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez.

Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş sürüyor!



Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir… Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?



Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Danyal karakterine can verdi.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?



Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) - Yavuz

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)



Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)



Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban (Fahri)



Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Fahri

Beyaz Karanfil (2014) - ZÜLFÜ KORKMAZ

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)



Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Şahin Ağa

Haydar Şişman (Hurşit Dere)



50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hurşit Dere

Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli)



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hızır Ali Çakırbeyli