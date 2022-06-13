EDHO ekibi yeniden toplanıyor! Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam'a sürpriz transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncuları, "Bu Bu Cihana Sığmazsam" dizisinde buluşuyor. EDHO'nun efsane oyuncularından Savaş Özdemir, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' ile ekranlara geri dönüyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz yıl yapım şirketi ve kanal arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ansızın biterek izleyicilerini üzmüştü.

EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca, yepyeni bir proje ile ekranlara geri dönüyor. Oktay Kaynarca, Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in yazdığı 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' dizisinde "Cezayir" karakterine hayat verecek.

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Bu Bu Cihana Sığmazsam" kadrosuna bomba bir ismin transfer edildiği iddia edildi.

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Savaş Özdemir'in, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yönetmeni Onur Tan ile görüştü.

Şu ana kadar kendisine gelen 4 dizi ve 2 sinema filmi teklifini reddettiği öğrenilen Özdemir'in, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ile görüşmelerinin devam ettiği ve kadroya dahil olacağı öğrenildi.