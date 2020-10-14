14 Ekim 2020 Çarşamba 14:26 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:26

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. EDHO 167. bölüm sonrasında 168. bölüm fragmanı da yayınlandı. Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Kaçıranlar için EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm izle!me linki haberimizde yer alıyor. EDHO 167. bölüm izle tek parça

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. BÖLÜM İZLE

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hız kesmeden izlenmeye devam ediliyor.

EDHO SON BÖLÜMÜ ATV'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer. Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar. Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar. Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister. Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister. Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir. Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. BÖLÜM EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Atv kanalının ilgiyle takip edilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 13 Ekim Salı akşamı 167. son bölümünde; Hızır Reis’in vurulduğu bütün aile öğrenmiştir. Çakırbeyli ailesi bunu yapanın kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Hızır Reis’in durumu iyidir.

Ceylan, Hızır Reis’i vuran kadını (Bahar Sincan’ı) bulmuştur. Ceylan, Emniyet müdür’ü ile Çakır’ın yanına gider ve fotoğrafı gösterir. Ancak Hızır Reis kendisini vuranın bu olmadığını söyler. Korkmaz ailesi Hırıs Reis’i öldürmek için polis kılığına girip Hızır Reisin bulunduğu yatağı tararlar. Ancak Hızır Reis kılık değiştirip hastaneden ayrılmıştır. Korkmaz’ın adamları hastaneye girmiştir. Yaman, Şahin ağayı ziyarete gelip ve aradan çekilmesini ve herkesin masadan ayrılmasını söyler. Bunun karşısında para ödeyeceğini yani masadakileri satın alacağını söyler. Alparslan Yavuz’a, kardeşi Bahar’ın Hızır Reis’i vurduğu dile getirir ve bu olayı bir an önce çözmesini söyler. O sırada Bahar Hızır Reis’in evine geçmiş olsuna gelmiştir.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.