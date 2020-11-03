EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm izle! EDHO 170. bölüm izle (tek parça)

03 Kasım 2020 Salı 23:56 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 23:56

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. EDHO 170. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. EDHO 170. bölümde Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için elinden geleni yapacaktır. Öte yandan Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Peki, Hızır Reis Alparslan'ı bu durumdan kurtarabilecek midir? Kaçıranlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. EDHO 170. bölüm izle (tek parça)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. BÖLÜM İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi hız kesmeden izlenmeye devam ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 170. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölümde; Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.

Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Ceylan'ın Bahar'a söylediği 'Bu oteli terket aksi halde senin başını ezerim' sözleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüme damga vurdu.

EDHO 171. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır'ın Alparslan'ı son hatasını affetmeyerek kapı dışarı etmesi sonucu Alparslan, alemde yeni bir reis olarak yerini alacaktır. Alparslan'ın teyzesi tüm haklılığını yitirecek bir karara imza attığını söylese de bu kararını destekleyenleri de olacaktır.

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.

Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.

Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur.

Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.