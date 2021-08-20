EDHO'nun yıldız oyuncusu Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil oldu

20 Ağustos 2021 Cuma 17:25 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:25

Atv ekranlarında seyirciyle buluşan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Erkan Bektaş yeni dizisi ile gündemde. EDHO'da canlandırdığı Ateş karakteri ile dikkat çeken oyuncu, şimdi de Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Atv'nin Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in başrolünü üstlendiği iddialı dizisi Bir Zamanlar Çukurova, en son Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapan İbrahim Çelikkol'u oyuncu kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

Erkan Bektaş 1972 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo ve Stüdyo Oyuncuları'nda çeşitli oyunlarda rol aldı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ankara Halk oyuncuları Tiyatro ve Sanat Etkinlik Derneği bünyesinde kursiyer olarak tiyatroya adım atmıştır. Tiyatro Baykuş isimli kendi tiyatrosunu 2010 senesinde kurmuştur.

Bugüne kadar Şefkat Tepe, Ihlamurlar Altında, Kül ve Ateş, Muhteşem Yüzyıl, Kara Yılan, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Aşk ve Ceza, Bir Varmış Bir Yokmuş, Tek Başımıza, Ağır Roman Yeni Dünya, Esir Kalpler, Büyük Umutlar, Bedel, Leyla ile Mecnun, Adını Kalbime Yazdım, Böyle Bitmesin gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca bazı projelerde seslendirme çalışmalarıda gerçekleştirmiştir. En son Show Tv ekranlarında yayınlanan Gülperi isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Eyüp karakterine hayat vermiştir. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay, Aleyna Özgeçen gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

En çok hatırlanan dizi karakteri ise, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizideki Ateş karakteridir.

Erkan Bektaş Oynadığı sinema ve diziler;

(2013) – Sağ Salim 2: Sil Baştan

(2013) – Dağlar Dağımdır

(2013) – Geriye Kalan

(2012) – Ağır Roman Yeni Dünya

(2011) – Kalbim Bir Taş Parçası

(2011) – Geriye Kalan

(2009) – Kül Ve Ateş

(2009) – Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi

(2009) – Fay Grim

(2009) – Kaledeki Yalnızlık

(2009) – Bornova Bornova

(2008) – Başka Semtin Çocukları

(2006) – Ihlamurlar Altında