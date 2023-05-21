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Dizi

Ego dizisi 13. Bölüm izle FOX TV! EGO 13. bölüm full izle (final) tek parça!

EGO dizisi 13. bölümüyle final yaparak son kez FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı dizi, yayınlanan final bölümüyle ekranları kasıp kavurdu. Ego 13. bölümde Erhan ve Elif, Burhan'ın hastalığından dolayı birlikteymiş gibi davranmaktadır. Fakat Elif'in planları bambaşkadır. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; EGO Ego 13. bölüm full izle (final) tek parça izleme ekranı!

21 Mayıs 2023 Pazar 20:03 - Güncelleme:
Ego dizisi 13. Bölüm izle FOX TV! EGO 13. bölüm full izle (final) tek parça!
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Ego, 13. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde başta yakaladığı izlenme oranının düşmesiyle birlikte final yapan dizinin son bölümünde neler yaşandığı ise büyük bir merakla takip ediliyor. FOX TV'de ekrana gelen Ego'nun 13. bölümünde Sibel, Elif'in oyun oynadığına ikna olur. Sibel, Elif'in oynadığı oyunu bozacak, Erhan'ı ona bırakmayacaktır. Ego 13. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ego 13. bölüm full izle FOX Tv!

Yapımımını Pastel Film'in üstlendiği, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'ın oturduğu, senaryosunu Erkan Birgören ile Tuna Görgün'ün yazdığı "Ego" dizisi final bölümüyle 21 Mayıs 2023 Pazar saat 20.00'de FOX TV'de!

EGO 13. BÖLÜM İZLE!

Ego dizisinin oyuncuları arasında; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü yer alıyor.

EGO 13. BÖLÜM ÖZETİ

Erhan ve Elif, Burhan'ın hastalığından dolayı birlikteymiş gibi davranmaktadır. Burhan'a iyi gelmesi için planlanan küçük bir tatile çıkarlar. Aslında Elif'in planları bambaşkadır.

İstanbul'da kalan Sibel, Erhan'a güvense de Elif'e hiç güvenmemektedir. Bir yandan içi içini yese de sakin kalmaya çalışır. Fakat Tuncay, Sibel gibi sakin olmayı başaramamaktadır.

Elif ve Erhan'ın yalnız olmasından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirerek Sibel'i de germektedir.

Sonunda Sibel, Elif'in oyun oynadığına ikna olur. Tuncay'la birlikte yola çıkarlar. Sibel, Elif'in oynadığı oyunu bozacak, Erhan'ı ona bırakmayacaktır.

EGO'NUN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Sibel ve Erhan, Elif'in hayatlarından tamamen çıktığını düşünürken konaktaki akşam yemeğinde karşı karşıya gelmişlerdir. Sibel, Elif'in Erhan'dan vazgeçmediğine emin olmuştur. Fakat artık o da geri adım atmayacak, Erhan için savaşacaktır. Gerginlik giderek artarken Burhan'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenirler. Burhan'ın durumu, Erhan ve Elif'i yeni bir oyun oynamak zorunda bırakır. Erhan ve Elif, Burhan iyileşene kadar birlikteymiş gibi davranmaya karar verirler. Sibel bu durumu anlayışla karşılamaya çalışsa da, Erhan'ın boş zamanlarını Elif ve Burhan'ın yanında geçirmesi Sibel ve Erhan'ın gerilmesine sebep olacaktır.

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