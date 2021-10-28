28 Ekim 2021 Perşembe 11:34 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:34

Fox Tv'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün'ün fragmanı yayınlandı. Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı, bölüm hikayesi ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan'ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı Elbet Bir Gün dizisinin yayın tarihi belli oldu. FOX'ta yayınlanacak olan Elbet Bir Gün dizi oyuncuları ve konusu da dikkat çekiyor. Peki Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak? Elbet Bir Gün dizi oyuncuları ve konusu.

ELBET BİR GÜN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX Tv'de yayınlanacak olan Elbet Bir Gün dizisinin yayın tarihi belli oldu. Elbet Bir Gün'ün ilk bölümü 7 Kasım Pazar günü saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün bulunduğu Elbet Bir Gün dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Most Production imzalı FOX'un yeni dizisi Elbet Bir Gün'ün yayın tarihi açıklandı. İşte Elbet Bir Gün dizisi hakkında tüm merak edilenler...

ELBET BİR GÜN 2. FRAGMAN | KATLİAMDAN KURTULAN İKI KIZ KARDEŞ NEREDE?

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ELBET BİR GÜN KONUSU NE?

Yeni sezonun iddialı dizileri arasına bir yenisi daha ekleniyor. Elbet Bir Gün dizisinde; Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları ve bu süreçte yaşadıkları ele alınacak.

Kapadokya'nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven'in (Kenan Acar) olayı "Kayıp Hayatlar" adlı programında ele almasıyla, Nesime'nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

ELBET BİR GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal, Burak Yamantürk, Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Gizem Kılıçlı - (Sinem Ünsal)



Nesime Baykan - (Şebnem Bozoklu)

Mehmet Kılıçlı - (Burak Yamantürk)

Yavuz Kaplan - (Muhammet Uzuner)

Cemil Baykan - (Ömer Genç)

Asuman Kılıçlı - (Zeynep Kaçar)

Mevsim Baykan - (Helin Kandemir)

Murat Güven - (Kenan Acar)

Serdar Kılıçlı - (Ulvi Kahyaoğlu )

Sevilay Egemen - (Yağmur Özbasmacı)

Kâmil Baykan - (Talha Karcı)

Janset Ekin - (Eylül Lize Kandemir)

Ahmet Dündar - (Mustafa Egemen Almacı)