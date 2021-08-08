Elbet Bir Gün dizisinin başrolü belli oldu!

8 Ağustos 2021 Pazar 16:52 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:52

Türk dizi tarihinin köşe taşı projelerine imza atan Gül Oğuz'un yeni dizisi "Elbet Bir Gün"ün başrol erkek oyuncusu belli oldu.

Türk dizi tarihinin unutulmaz projelerine imza atan Gül Oğuz'un yönettiği Elbet Bir Gün dizisinde Sinem Ünsal ve Şebnem Bozoklu iki kardeşe hayat veriyor.

Muhammet Uzuner, Helin Kandemir ve Ulvi Kahyaoğlu'nun da rol aldığı dizinin başrol erkek karakteri Mehmet'e kimin hayat vereceği sonunda belli oldu.

Tv 100'ün haberine göre dizinin başrolü için Burak Yamantük'le anlaşmaya varıldı.

Titiz bir cast çalışması yapan Gül Oğuz, Burak Yamantük'le el sıkıştı. Baba olmaya hazırlanan ve Özge Özpirinçci ile eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşulan Yamantürk, yakın zaman da "Allah Yazdıysa Bozsun" filminde de başrol oynadı.

Öte yandan Most Yapım'ın FOX için hazırladığı "Elbet Bir Gün" dizisinin çekimleri flashback sahneleriyle Kapadokya'da başladı.

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

1983 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Burak Yamantürk, Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans bölümünde tamamladı. Ayrıca sualtı teknolojileri eğitimi alıp dalgıçlık yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında 'Veda' dizisinde 'Kemal' karakterini oynayarak yaşadı.

2014 yılında 'Tatar Ramazan', 'Hayat Yolunda', 'Yasak', 2015 yılında 'Acı Aşk', 2017 yılında 'Kayıtdışı', 'İçimdeki Fırtına', 2018 yılında 'Dip', 2019 yılında 'Sevgili Geçmiş' dizilerinde rol aldı.

2014 yılında 'Ayhan Hanım', 'Böcek' sinema filmlerinde oynadı.

ÖZEL YAŞAMI

1983 doğumlu olan Burak Yamantürk, 2021 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

2015 yılından beri oyuncu Özge Özpirinçci ile beraber olan Yamantürk'ün sonbahar aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.

Burak Yamantürk 1.76 metre boyunda, 71 kilo ve oğlak burcudur.

Modern dans ve sualtı teknolojileri bölümlerinde eğitim alan Burak Yamantürk, 2012 yılından beri profesyonel oyunculuk yapıyor.