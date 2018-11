Erkenci Kuş 21.yeni bölüm fragmanı Erkenci Kuş son 20.bölüm izle Star TV’de! Ekranların fenomen dizisi Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Peki Erkenci Kuş son bölümde neler oldu? Sevilen dizi Erkenci Kuş’ta bu hafta şok üstüne şok yaşanıyor. Yeni bölümde Sanem kamp gecesi Compass Sport için bazı fikirler ve slogan bulur. Bu fikirleri beğenen Can kampanyanın başına Sanem’i getirir ve birlikte çalışmaya başlarlar. Bu arada kamp dönüşü kaza yapan Emre hastaneye kaldırılır. Bunun haberini alan Can hemen hastaneye gider, Sanem de onu yalnız bırakmaz. Son bölümde ise Sanem de pozitif enerjisi ile ofise giriyor. Leyla, Ayhan'larda kalacağım demişsin ama oraya gitmemişsin diyor. Leyla neden bu kadar rahat olduğunu sorgulayınca Sanem arkadaş olduklarını söyleyerek onu geçiştiriyor. Bu sırada Mevkıbe de ajansa geliyor. Deren güvenlikle konuşurken Can ile Sanem'in asansörde kaldığını öğreniyor. Sanem de annesini fark ediyor ve birkaç dakika asansörde kaldıklarını söylüyor. Mevkıbe Can'ın odasına dalıyor. Mevkıbe Can'a seçim çalışmalarındaki desteğinden dolayı teşekkür ediyor.

ERKENCİ KUŞ 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sanem ve Can Birlikte Çalışmaya Başlıyor.

Sanem kamp gecesi Compass Sport için bazı fikirler ve slogan bulur. Bu fikirleri beğenen Can kampanyanın başına Sanem’i getirir ve birlikte çalışmaya başlarlar. Bu arada kamp dönüşü kaza yapan Emre hastaneye kaldırılır. Bunun haberini alan Can hemen hastaneye gider, Sanem de onu yalnız bırakmaz. Bu kaza, Emre ve Can’ın arasındaki buzları eritmeye başlar. Bu arada ajansa gizli kamera koyan Aylin, kampanya ile ilgili bütün bilgileri çalıp harekete geçer. Aylin bu hareketi ile Can’ı alt edebilecek midir?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asansörden gece geç saatte çıkabilen Sanem geceyi Can'ın evinde geçirmek zorunda kalıyor. . Gece yarısı çok kötü bir kabus görüyor. Rüyasında Emre geliyor ve Sanem'in Aylin ve ona şirket bilgilerini verdiğini söylüyor. Hatta Can'ın fotoğrafçılık lisansını alamamasının bile sorumlusunun Sanem olduğunu öğreniyor. Sanem ağlayarak Can'a yalvarıyor ama Can ‘seni bir daha asla görmek istemiyorum' diyor. Sanem'in ağlama seslerini duyan Can onun yanına geliyor. Sabah Sanem kahvaltı hazırlamaya çalışıyor. Ama bu konuda o kadar başarısız ki Can'ın şakalarından kurtulamıyor.

SANEM İLE CAN ARKADAŞ OLUYOR

Deren barut gibi, ajansta terör estiriyor. Ceycey de Deren'in sinirinden nasibini alıyor. Sanem'i soruyor ama Ceycey henüz gelmediğini söylemiyor. Sanem de o sırada Can ile işe gidiyor ancak ajansa girmeden önce arabadan inmek istiyor. Sanem ile Can arkadaş kalıyorlar. Sanem arkadaşlığı için Can'a teşekkür ediyor. Can ajansa geliyor ve Deren'den konser konusunda özür diliyor ve asansörde kaldığını söylüyor. Deren, Can'ın Sanem'le asansörde kaldığını duyunca saçmalamaya başlıyor. Deren Can'ın onu ekmediğini anlayınca bir anda pozitif enerji ile doluyor.

MEVKIBE AJANSA GELİYOR

Sanem de pozitif enerjisi ile ofise giriyor. Leyla, Ayhan'larda kalacağım demişsin ama oraya gitmemişsin diyor. Leyla neden bu kadar rahat olduğunu sorgulayınca Sanem arkadaş olduklarını söyleyerek onu geçiştiriyor. Bu sırada Mevkıbe de ajansa geliyor. Deren güvenlikle konuşurken Can ile Sanem'in asansörde kaldığını öğreniyor. Sanem de annesini fark ediyor ve birkaç dakika asansörde kaldıklarını söylüyor. Mevkıbe Can'ın odasına dalıyor. Mevkıbe Can'a seçim çalışmalarındaki desteğinden dolayı teşekkür ediyor. Can Mevkıbe'ye mahalle ile ilgili fikirler alıyor. Can fikirlerini sıralayınca Mvkıbe kendinden geçiyor. Bu sırada Can, Sanem'in kahvaltısından söz ediyor. Sanem şaşkınlıkla bocalamaya başlıyor.

KAMPTA DAVETSİZ MİSAFİR

Ajans yeni bir iş alıyor. Bir spor markası için hazırlıklar başlıyor. Kampanya için tüm ajans kampa gitmeye hazırlanıyor. Ama istenmeyen ve beklenmeyen iki davetsiz misafir var. Gamze ile Fabri de geliyor. Fabri kampta Can'a meydan okuyor. Sanem ise çukura düşüyor.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU

Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Erkenci Kuş yakında Star’da izleyiciyle buluşacak.

Erkenci Kuş’un konusu: Sanem’in, babası Nihat’ın bir bakkal dükkanı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.

Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı.Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikayesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi’nin kaleminden çıktı.

ERKENCİ KUŞ OYUNCU KADROSU

SANEM AYDIN (Demet Özdemir)

Sanem, çok konuşan, bağlamdan kopuk pek çok bilgiye sahip, durmadan belayı kendine çeken, iki kere düşünmeden hareket eden, ailenin baş belası kızı… Leyla ne kadar düzgün, ne kadar iyi eğitim görmüş, annesinin bi’tanesi, mahallenin gurur kaynağı ise, Sanem o kadar kopuk… Şu dünyada yaptığı bir iyi şey, sabah beşte kalkıp babasının bakkal dükkanını açması.

CAN DİVİT (Can Yaman)

“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eski sutopçu, iri yarı, dağ gibi bir adam, dünya çapında bir foto muhabiri, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu… Can’ın, ajansla reklamla şununla bununla işi yok. Galatasaray lisesinde okumuş, doğal olarak biraz sokak çocuğu kültürüyle büyümüş, her sınıf insanla rahatlıkla iletişim kurabilen bir çocuk olmuş hep… 23 yaşında, basıp gitmiş, dünya çapında insan hikayeleri çekmek, Nijerya’daki aç çocukları, elmas tüccarlarını, Kamboçya’daki hayatı anlatmakla geçmiş hayatı… İşini çok seviyor. Durmadan seyahat edip, sıradan bir insanın yaşayamayacağı koşullarda yaşıyor. Hong Kong’un arka sokaklarındaki mevsimlik işçi zulmünü hikayelerken ya da Ortadoğu’daki savaşı, hep can güvenliği olmayan, yer yer tuhaf şeyler yediği, aylarca yıkanmadığı dönemler geçirmiş.

LEYLA AYDIN (Öznur Serçeler)

Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Ne istediğini bilmeyen evin yaramaz küçük kızı Sanem’in aksine, kararlı, hırslı bir genç kadın Leyla. En büyük hayali elbette başarılı bir iş kadını olmak. Başarılı olsun, kurumsal hayatta olsun da hangi bölümde olduğu Leyla için önemli değil. Bu yüzden Halkla İlişkiler mezunu olmasına rağmen IK’cı olmamış, daha staj yaptığı günlerden tanıyıp hayranlık duyduğu Emre’nin yönetici asistanı olmayı başarmış.

MEVKİBE AYDIN (Özlem Tokaslan)

Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.

NİHAT AYDIN (Berat Yenilmez)

Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.