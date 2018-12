Erkenci Kuş 25.yeni bölüm fragmanı yayında mı Erkenci Kuş dizisi 24.son bölüm Star Tv izle

Erkenci Kuş 25.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Erkenci Kuş dizisi 24.son bölüm izleme linki Star Tv Erkenci Kuş dizi oyuncuları kimdir Erkenci Kuş konusu nedir dizi nerede çekiliyor sorularına yanıt arayan dizi izleyicileri için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Erkenci Kuş 24.son bölümünde Aylin, Sanem ve Can’ın yakın oldukları fotoğrafları basına sızdırır. Ertesi gün çıkan aşk haberleriyle bütün ajans çalkalanmaktadır. Sanem bunu öğrenince panikler, ailesinden bu haberi gizlemeye çalışsa da Mevkıbe ve Nihat çoktan haberi duymuştur. Bunun üzerine Sanem ilişkisi daha fazla yıpranmasın diye ajanstan ayrılmaya karar verir. Fakat Can buna asla izin vermez ve Sanem’in ondan beklemediği bir ciddiyetle ilişkisine sahip çıkar. Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi Erkenci Kuş 25.yeni bölüm fragmanı ve 24.son bölüm izleme linki haberimizde. Dizide yaşanan son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

ERKENCİ KUŞ 25.BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş dizisi 25.yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Henüz yayınlanmayan Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı Star Tv'de ekrana gelir gelmez haberimizdeki yerini alacaktır.

ERKENCİ KUŞ 24.BÖLÜM ÖZETİ

Aylin’in hain planı Sanem ve Can’ın aralarını bozacak mı?



Erkenci Kuş dizisinde Aylin, Sanem ve Can’ın yakın oldukları fotoğrafları basına sızdırır. Ertesi gün çıkan aşk haberleriyle bütün ajans çalkalanmaktadır. Sanem bunu öğrenince panikler, ailesinden bu haberi gizlemeye çalışsa da Mevkıbe ve Nihat çoktan haberi duymuştur. Bunun üzerine Sanem ilişkisi daha fazla yıpranmasın diye ajanstan ayrılmaya karar verir. Fakat Can buna asla izin vermez ve Sanem’in ondan beklemediği bir ciddiyetle ilişkisine sahip çıkar. Aylin’in Sanem ve Can’ın aralarını bozmak için hazırladığı bu plan, onların ilişkilerine nasıl etki edecektir?

ERKENCİ KUŞ 24.BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 23.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem ve Can ilişkisi ortaya çıkacak mı?

Erkenci Kuş dizisi son bölümünde Can’la tekrar sevgili olan Sanem ilişkilerini, ailesine söyleyene kadar gizli yaşamak ister. Ama bu hiç de kolay olmayacaktır. Bir yandan mahallede, bir yandan ajansta çıkan dedikodular onları zor durumda bırakır ve Sanem ailesine yalan söylemek zorunda kalır. Bu yalanı fırsat bilen Aylin harekete geçer ve hain planlarına başlar.

ERKENCİ KUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkatleri çeken Erkenci Kuş'un oyuncuları ve konusunun yanı sıra nerede çekildiği de merak konusu oldu. Erkenci Kuş dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizide reklam ajansı sahnelerinin çekildiği binanın Tuzla'da olduğu söyleniyor. Öte yandan dizideki sokak ve ev sahneleri ise daha önce de pek çok diziye sahipliği yapan Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekiliyor.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



Erkenci Kuş’ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre…



Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

ERKENCİ KUŞ DİZİ KARAKTERLERİ - OYUNCULAR

SANEM AYDIN (Demet Özdemir)



Sanem, çok konuşan, bağlamdan kopuk pek çok bilgiye sahip, durmadan belayı kendine çeken, iki kere düşünmeden hareket eden, ailenin baş belası kızı… Leyla ne kadar düzgün, ne kadar iyi eğitim görmüş, annesinin bi’tanesi, mahallenin gurur kaynağı ise, Sanem o kadar kopuk… Şu dünyada yaptığı bir iyi şey, sabah beşte kalkıp babasının bakkal dükkanını açması.



CAN DİVİT (Can Yaman)



“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eski sutopçu, iri yarı, dağ gibi bir adam, dünya çapında bir foto muhabiri, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu… Can’ın, ajansla reklamla şununla bununla işi yok. Galatasaray lisesinde okumuş, doğal olarak biraz sokak çocuğu kültürüyle büyümüş, her sınıf insanla rahatlıkla iletişim kurabilen bir çocuk olmuş hep… 23 yaşında, basıp gitmiş, dünya çapında insan hikayeleri çekmek, Nijerya’daki aç çocukları, elmas tüccarlarını, Kamboçya’daki hayatı anlatmakla geçmiş hayatı… İşini çok seviyor. Durmadan seyahat edip, sıradan bir insanın yaşayamayacağı koşullarda yaşıyor. Hong Kong’un arka sokaklarındaki mevsimlik işçi zulmünü hikayelerken ya da Ortadoğu’daki savaşı, hep can güvenliği olmayan, yer yer tuhaf şeyler yediği, aylarca yıkanmadığı dönemler geçirmiş.



LEYLA AYDIN (Öznur Serçeler)



Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Ne istediğini bilmeyen evin yaramaz küçük kızı Sanem’in aksine, kararlı, hırslı bir genç kadın Leyla. En büyük hayali elbette başarılı bir iş kadını olmak. Başarılı olsun, kurumsal hayatta olsun da hangi bölümde olduğu Leyla için önemli değil. Bu yüzden Halkla İlişkiler mezunu olmasına rağmen IK’cı olmamış, daha staj yaptığı günlerden tanıyıp hayranlık duyduğu Emre’nin yönetici asistanı olmayı başarmış.



MEVKİBE AYDIN (Özlem Tokaslan)



Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.



NİHAT AYDIN (Berat Yenilmez)



Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.



EMRE DİVİT (Birand Tunca)



Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.