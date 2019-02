Erkenci Kuş 30.son bölüm Star Tv izleme linki (Erkenci Kuş 31.yeni bölüm fragmanı)

Erkenci Kuş 31.yeni bölüm fragmanı öncesi ekrana gelen 30.son bölüm izleyenleri ekrana kilitledi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile seyirciyi heyecanlandıran Erkenci Kuş dizisi 30.son bölüm 16 Şubat Cumartesi akşamı Star Tv’de ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Erkenci Kuş dizisinin 30.son bölüm ve 31.yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Erkenci Kuş yayınlanan 30.son bölümüyle izleyenleri ekranlara kitledi. Erkenci Kuş romantik komedi tadındaki dizi'nin son bölümü izleyicisi tarafından çok beğenildi. Son bölüm'ün de Sanem ve polen can için karşı karşıya gelerek kozlarını paylaştılar. Erkenci Kuş'un 30. Son bölüm'ün ardından 31.yeni bölüm fragmanı da büyük merak uyandırdı. Dizi'nin son bölümü ve 31.bölüm fragmanıyla ilgili tüm detaylar haberimiz de..





Erkenci Kuş star tv nin en sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Erkenci Kuş dizisine katılan yeni oyuncu kadrosu hangi ünlü oyunculardan oluşmaktadır. Erkenci Kuş 30. son bölümün de yaşanan gelişmeler can sanem'in kokusu'un fabbri'nin aldığını öğrenir ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. Ve can yurtdışı 'na çıkma kararı alır. Bunu öğrenen emre Sanem ve can ' ı barıştırmak için bir plan hazırlamıştır. sanem ve can aynı otel de kalırlar. Heyecan verici tüm güncel ve yeni bölüm fragmanları haberimizde

Erkenci Kuş zirvede! Erkenci Kuş, 3 kategorideki birinciliğini bu hafta da sürdürdü.



Dizi; Tüm Kişiler kategorisinde 5,75 izlenme oranı ve 15,11 izlenme payı, AB kategorisinde 6,16 izlenme oranı ve 16,66 izlenme payı ile 20+ABC1’de 5,89 izlenme oranı, 14,72 izlenme payıyla listenin birinci sırasına oturdu.



Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda;Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor.

ERKENCİ KUŞ 30.BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 30.BÖLÜM ÖZETİ

Can ve Sanem aşkında yeni kriz! Can, Sanem’i affedecek mi?



Sanem’in kokusunu Fabbri’ye verdiğini öğrenen Can, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Sanem kendini ifade etmeye çalışsa da Can çok kırılmıştır ve kafasını toplamak için birkaç gün şehir dışına çıkmaya karar verir. Sanem ve Can’ı barıştırmak için bunu fırsat bilen Emre bir plan yapar, Leyla ve Ceyceyden de destek alır. Aynı otelden Sanem için de bir oda ayarlarlar. Sanem başta istemese de otele gider. Karşılaşmaları bir tesadüfmüş gibi davranır. Otelde katıldıkları seminerde yaptıkları hatalarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Acaba bu plan, aşklarına kaldıkları yerden devam etmek için yeterli olacak mıdır?

ERKENCİ KUŞ 29.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ekran macerasına kısa bir süre önce başlayan Erkenci Kuş, senaryosu, oyuncu kadrosu ve karakterleriyle dikkatleri üzerine çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden renkli ve deneyimli isimler yer alıyor.

ERKENCİ KUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dizilerin çoğunluğu gibi Erkenci Kuş dizisi de İstanbul’da çekiliyor. Dizi Tuzla tarafında çekilecek.

ERKENCİ KUŞ OYUNCU KADROSU



SANEM AYDIN (Demet Özdemir)



Sanem, çok konuşan, bağlamdan kopuk pek çok bilgiye sahip, durmadan belayı kendine çeken, iki kere düşünmeden hareket eden, ailenin baş belası kızı… Leyla ne kadar düzgün, ne kadar iyi eğitim görmüş, annesinin bi’tanesi, mahallenin gurur kaynağı ise, Sanem o kadar kopuk… Şu dünyada yaptığı bir iyi şey, sabah beşte kalkıp babasının bakkal dükkanını açması.



CAN DİVİT (Can Yaman)



“Kendine 30 dakikada terk edemeyeceğin bir hayat kurma.” Can’ın mottosu bu. Eski sutopçu, iri yarı, dağ gibi bir adam, dünya çapında bir foto muhabiri, evin büyük abisi, Aziz beyin aslan oğlu… Can’ın, ajansla reklamla şununla bununla işi yok. Galatasaray lisesinde okumuş, doğal olarak biraz sokak çocuğu kültürüyle büyümüş, her sınıf insanla rahatlıkla iletişim kurabilen bir çocuk olmuş hep… 23 yaşında, basıp gitmiş, dünya çapında insan hikayeleri çekmek, Nijerya’daki aç çocukları, elmas tüccarlarını, Kamboçya’daki hayatı anlatmakla geçmiş hayatı… İşini çok seviyor. Durmadan seyahat edip, sıradan bir insanın yaşayamayacağı koşullarda yaşıyor. Hong Kong’un arka sokaklarındaki mevsimlik işçi zulmünü hikayelerken ya da Ortadoğu’daki savaşı, hep can güvenliği olmayan, yer yer tuhaf şeyler yediği, aylarca yıkanmadığı dönemler geçirmiş.



LEYLA AYDIN (Öznur Serçeler)



Sanem’in ablası. Mevkibe’nin gözbebeği, ailenin de gurur kaynağı. Ne istediğini bilmeyen evin yaramaz küçük kızı Sanem’in aksine, kararlı, hırslı bir genç kadın Leyla. En büyük hayali elbette başarılı bir iş kadını olmak. Başarılı olsun, kurumsal hayatta olsun da hangi bölümde olduğu Leyla için önemli değil. Bu yüzden Halkla İlişkiler mezunu olmasına rağmen IK’cı olmamış, daha staj yaptığı günlerden tanıyıp hayranlık duyduğu Emre’nin yönetici asistanı olmayı başarmış.



MEVKİBE AYDIN (Özlem Tokaslan)



Sanem ve Leyla’nın annesi… Mahallenin delidolu kadınlarından biri. İyi bir anne ama kızları arasında ayırım yapıyor pek farkında olmadan. Büyük kızı Leyla’nın kendi başaramadıklarını yapabileceğini düşünüyor.



NİHAT AYDIN (Berat Yenilmez)



Sanem ve Leyla’nın babası. 40 yıllık bakkal. Hırslı biri değil, ömrünce kendi yağında kavrulmuş. Prensiplerinden ödün vermeyen, sevgi dolu, dürüst, sakin bir adam.



EMRE DİVİT (Birand Tunca)



Can’ın küçük kardeşi. Ajansın finans tarafının başında. Aile şirketinde çalışmaktan memnun, gerçek bir plaza insanı. Sağlıklı beslenir, yapay havalandırmalı ortamlarda trend sporlar yapar, takım elbise giyer, konfor düşkünüdür ve çok lüks yaşar.

CAN YAMAN KİMDİR?



Can Yaman, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve orta okulu Bilfen Koleji'nde, liseyi ise İtalya Lisesi'nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika’ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.



6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Can, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri'nde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal’ın hayat verdiği Sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan ‘İnadına Aşk’ta Yalın Aras rolü ile hayran kitlesini genişletti.









DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?



Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul'a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand'dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir'in boyu 1.70 cm'dir.



İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü'nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009'da şarkıcı Mustafa Sandal'ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.



Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide Aylin karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya karakterini canlandırdı. Ünlü şarkıcı son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.



ROL ALDIĞI YAPIMLAR



2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim



2014 yılında Kurt Seyit ve Şura



2014 yılında Kaçak Gelinler



2015 yılında Tut Sözünü



2015 yılında Çilek Kokusu

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU



Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)'ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Erkenci Kuş yakında Star'da izleyiciyle buluşacak.



Erkenci Kuş'un konusu: Sanem'in, babası Nihat'ın bir bakkal dükkanı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale'nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes'te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.



Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman'ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit'le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem'le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.



Kerem Çakıroğlu'nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı.Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikayesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi'nin kaleminden çıktı.