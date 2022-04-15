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Dizi

Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri oyuncuları kimlerdir?

Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu. Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Erşan Kuneri karakterinin kim olduğu izleyici tarafından merak konusu oldu. Dizide G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak. Peki Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri oyuncuları kimlerdir, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

15 Nisan 2022 Cuma 15:18 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 15:18
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Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli oldu. Netflix'ye yayınlanacak olan dizi, 8 bölümden oluşacak. Gora ile Arif V 216 filmlerinde seyirci karşısına çıkan Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatacak dizi Mayıs'ın 13'ünde Netflix'te olacak. Peki Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri oyuncuları kimlerdir?

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri Film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir.

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Netflix'te başlayacak olan Erşan Kuneri dizisinin başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu ve Bülent Şakrak yer alıyor.

ERŞAN KUNERİ KONUSU NEDİR?

Dizide film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasındaki sinema macerasını konu alınacak.

G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix, resmi sosyal medya hesaplarından Erşan Kuneri dizinin yayın tarihini duyurdu.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor" ifadeleri kullanıldı.

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