Eşkıya dizisi bu akşam var mı? 5 Şubat Atv yayın akışı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124.yeni bölüm fragmanı neden yok?

EDHO dizisi bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124.yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? sorusuna yanıt aranıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin bu haftaki yeni bölüm fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizi izleyicileri tarafından dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman videosu için geri sayım devam ederken dizinin takipçilerine kötü haber geldi. ATV yayın akışı bilgileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünün bu hafta ekranda olmayacağını gösterdi.

ATV YAYIN AKIŞI - 5 ŞUBAT 2019





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. EDHO’da yeni bölümde yaşanacak gelişmelerin aktarılacağı fragman önümüzdeki günlerde ekrana gelecek. ATV yayın akışı bilgilerine göre EDHO dizisi 5 Şubat 2019 Salı günü ekranda olmayacak. Bunun yerine “Can Feda” isimli film ATV ekranlarında olacak.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünün yayınlanmama nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da 124. bölümün yetişmediği tahmin ediliyor.



EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir.



Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DİZİDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123.yeni bölüm fragman görüntülerine ve yeni gelişmelere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Dizinin son bölümünde İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. İşte EDHO dizisi son bölümünde yaşananlar...

EDHO izleyicileri “İlyas öldü mü?” diye sosyal medyada tartışıyor. 22 Ocak 2019’daki yeni bölüm öncesi bu sorunun cevabını öğrenmek isteyenleri son bölümü tekrar izlemeye ve ipuçlarını birleştirmeye davet ediyoruz.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri büyük bir merakta"İlyas öldü mü?" sorusunun cevabı 22 Ocak'taki yeni bölümünde açığa çıkıyor. EDHO izleyicileri 25 Aralık 2018 Salı günkü bölümden itibaren forumlarda, sosyal medyada birbirlerine İlyas'ın ölüp ölmediğini soruyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 25 Aralık Salı yayınlanan son bölümünde şok bir olay yaşandı.







İlyas'a bir şey olursa hesabını sizden soracağım!"



Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.



Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından büyük bir operasyon yapıldı. Ve İlyas Çakırbeyli tutuklanarak cezaevine konuldu. İlyas'ın gece yarısı başka bir cezaevine gönderileceğini öğrenen Hızır ve Alpaslan İlyas Çakırbeli'nin ardından cezaevine koştu.



Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas Çakırbeyli, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Hemen arkasında beliren bir mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122.BÖLÜM FRAGMANI

Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır Çakırbeyli büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas öldü mü? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim? Bu soruların yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 22 Ocak 2019'da ekrana gelecek olan 122. yeni bölümünde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122.BÖLÜM ÖZETİ

"İlyas Çakırbeyli'nin intikamı tüm façalılar ölene kadar devam edecek!"



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.







EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞU?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dİzisi son bölümünde; Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır.

Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır.

Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.