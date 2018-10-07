Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.yeni bölüm fragmanı izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme linki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.yeni bölüm fragmanı izle son bölüm izleme linki Hızır ne yapacak? Reytingleri yerinden oynatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanları ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Her bölümü heyecan dolu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı? Yeni bölümde; EDHO'da rekor sahneleri bulunan Ateş, yeni sezonda 3 bölüm sonra ölerek diziye veda edecek. Alpaslan'ın Dayısı FEDAi başkanına adeta racon kesecek. Hepsi ve daha fazlası Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde kendini gösterecek! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ise nefesler tutulmuştu. İzzet Tufan'a Hızır'ın adamı mı olduğunu söyleyince, ortam gerilir. Tufan yanlış konuştuğunu söyler. Devran'ın vurulması herşeyi altüst etmiştir. İzzet, Tufan'ı üstü kapalı olarak tehdit eder. Hızır'ın yanına giden Tipi, Tufan'ın kendilerini satacağını öldürmeleri gerektiğini ona da söyler. Fakat Hızır buna ihtimal vermediğini söyler. Tipi'ye ilk sapağa geldiklerinde Tufan'a bakacağını eğer yalpalarsa dediğini yapacağını söyler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

İlyas'a yapılan hain saldırı pertaraf ediliyor. Rekor kıran dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş'in hain olduğunu artık son sahnede herkez anlayacak. Özellikle Alpaslan'ın yanındaki ajan olarak gelen kişi Fedai, herşeyi birer birer anlatacak. Ateş'ten yeni plan! Ateş bunlarla da kalmayacak yeni bir plan daha yapacak. Bu planı başına mı kalacak kalmayacak mı bekleyip göreceğiz. EDHO yeni bölümleriyle Salı akşamları tam gaz devam edecek.

EDHO'da rekor sahneleri bulunan Ateş, yeni sezonda 3 bölüm sonra ölerek diziye veda edecek. Alpaslan'ın Dayısı FEDAi başkanına adeta racon kesecek. Hepsi ve daha fazlası Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde kendini gösterecek!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO’DA BU HAFTA NELER OLDU?

Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas'ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır'ın öldürdüğü Devran MOSSAD'ın adamıdır. Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat'a Muzi'nin MOSSAD'ın hedefine Hızır'ın yerine yeğeni Alparslan'ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad'ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan'ın yaşaması Hızır'ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır'ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.

İZZET HIZIR'I ÖLDÜRMEK İÇİN ONAY VERİR

Hızır'ın hamlesini doğru bulmayan Ünal endişelidir. Hızır, Ünal'dan kendisini Mossad'dan uzak tutmasını ister. Bu arada Devran'ın yeğenleri İzzet'e gelir. Dayılarının intikamını almak istediklerini söylerler. İzzet, adres olarak Hızır'ı gösterir. Tipi, Tufan'ın ilk sapakta kendilerini para için satacağını birşeyler yapmaları gerektiğini Ateş'e ve damat Fikret'e söyler. Tufan'ı vurmaları için bahane bulmalarını, Ateş'in de onu vurmasını ister.

Hayriye Hanım'ın İlyas'ı evlendirme çabaları tam gaz devam ediyor. Hatice'den Tufan'ın kızkardeşini araştırmasını ister. Tufan İzzet'le konuşmaya gider. Bu arada İlyas'ın Boran'la kalpazanlık işine gireceğini öğrenir. Baran dolar kalıplarını bulup para basmaya başlamıştır ancak bastıkları kağıtta sıkıntı vardır. Dolar basacak yeni kağıda ihtiyaçları vardır.

İZZET TUFAN'I TEHDİT EDİYOR

İzzet Tufan'a Hızır'ın adamı mı olduğunu söyleyince, ortam gerilir. Tufan yanlış konuştuğunu söyler. Devran'ın vurulması herşeyi altüst etmiştir. İzzet, Tufan'ı üstü kapalı olarak tehdit eder. Hızır'ın yanına giden Tipi, Tufan'ın kendilerini satacağını öldürmeleri gerektiğini ona da söyler. Fakat Hızır buna ihtimal vermediğini söyler. Tipi'ye ilk sapağa geldiklerinde Tufan'a bakacağını eğer yalpalarsa dediğini yapacağını söyler.

HEDEFTE BU KEZ ALPARSLAN VAR

TufanHızır'ın yanına gelince İzzet'le neler konuştuğunu anlatır. Devran'ın yeğenlerinin İzzet tarafından Hızır'a yönlendirildiğini söyler. Alparslan'ın dayısı Kıbrıs'ta yaşanan olaylarla ilgili onun ağzını arar. Hatta babasının eski arkadaşı olan kişiyle buluşup buluşmadığını sorar. Alparslan çıktıktan sonra Hızırali'ye onu takip etmesini söyler. Alparslan onlardan birşeyler sakladığını ve başına bir iş geleceğinden endişe duyduğunu söyler. Alparslan, hedefteki kişinin kendisi olduğunu öğrenir.

Devran'ın yeğenleri hesap sormaya gelmiştir. Dayılarını kanını yerde koymayacaklarını söyleyince, Hızır yanlış yolda olduklarını söyler. Devran'ı gerçekte neden öldürdüğünü anlatır. Hatta Devran'ın almadığı parayı onlara kan parası olarak verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?



Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Danyal karakterine can verdi.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?



Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) - Yavuz

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)



Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)



Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban (Fahri)



Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Fahri

Beyaz Karanfil (2014) - ZÜLFÜ KORKMAZ

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)



Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Şahin Ağa

Haydar Şişman (Hurşit Dere)



50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hurşit Dere

Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli)



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.