Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 113.bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 113.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler olmuştu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hatice, Fikret ve karısına Davut’un şehit edildiği haberini verir. İzzet ve Fuat, Sinan’a İlyas’a düzenledikleri suikastin neden başarısız olduğunun hesabını sorar. Fuat, Sinan’a bundan sonra yapacakları ile ilgili talimatları verir. Sinan, İzzet Ağa’ya Fuat’a zerre kadar güvenmediğini, Hızır’ın eline geçerse onun adını vereceğini söyler. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113.bölümde ise Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA NELER OLDU?

Alparslan, İlyas’ın yardımına yetişir. Ateş, Tipi, Fikret ve Tufan’ın yanına gelir. Herkes nerede olduğunu sorar. Tipi, Davut’u en son ne zaman gördüğünü sorar. Hızır, Alparslan’ı arar ve nerede olduklarını sorar. Onndan fidanlığa gelmelerini ister.

Ateş, Cemre’ye bir yüzük uzatır. Ona evlenme teklif eder. Cemre bu teklifi kabul eder. Tipi ve diğerleri onları tebrik eder. Hızır, Alparslan, İlyas ve Hızır Ali’ye acı haberi verir. Davut’un şehit olduğunu söyler. Herkes şoke olmuştur. Hızır, olanları anlatır.

İZZET SİNAN’DAN HESAP SORUYOR

Hatice, Fikret ve karısına Davut’un şehit edildiği haberini verir. İzzet ve Fuat, Sinan’a İlyas’a düzenledikleri suikastin neden başarısız olduğunun hesabını sorar. Fuat, Sinan’a bundan sonra yapacakları ile ilgili talimatları verir. Sinan, İzzet Ağa’ya Fuat’a zerre kadar güvenmediğini, Hızır’ın eline geçerse onun adını vereceğini söyler.

ÜNAL’DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Hızır fidanlıkta toplananlara bu işin arkasında kimin olduğunu sorar. Herkes kendince kimin olduğu ile ilgili tahminlerini söyler. Ünal, işin arkasında olan kişinin kimliği açığa çıktığında sükunetlerini korumasını ve hiçbir şey yapmamalarını ister.

Boran, Sinan’ın peşindedir. Tekin, Boran’a Sinan’ın yerini bulduklarını söyler. Boran, İlyas’ı arar. Fikret, şirkete gelir. Telefonla Ateş’i arar ve nerde olduğunu sorar. Ateş kızlarla birlikte olduğunu söyler. Fikret, Davut’un ölüm haberini verir ve şirkete gelmesini ister. Ateş, apar topar şirkete gider. Yolda Davut’u yaraladığı şömine demirini çöpe atar.

ATEŞ FİKRET’İ DE ÖLDÜRÜYOR

Boran, İlyas ve adamları Sinan’ın bulunduğu depoya saldırırlar. Boran Sinan’ı yaralar. İlyas, Boran’ı onu öldürmemesi için uyarırken Sinan’ın silahına davranması üzerine Tekin onu öldürmüştür. Ateş, Fikret’in yanına gelir. Fikret Davut’un nasıl öldürüldüğünü anlatır ve ardından arabasının arkasında gördüğü demiri sorduğunda, Ateş Fikret’i bıçaklayarak öldürür. Geride hiç bir iz kalmamsı için kamera kayıtlarını da ele geçirir.

ALPARSLAN’IN İNTİKAM PLANI

Ateş Tipi’yi arar ve yanına geleceğini söyler. Muzi’yi arayarak şirketin etrafındaki MOBESE kayıtlarını yok etmesini ister. Alparslan ve Hızır Ali dayılarının intikamını almak için plan yaparlar. Yanlarına gelen Meltem de bu plana dahildir. Tipi’nin yanına giden Ateş Davut’un öldürüldüğünü söyler. Tipi bunu nereden öğrendiğini sorunca Fikret’in kendisini aradığını onun söylediğini söyler. Tipi Fikret’in nerede olduğunu sorunca şirkette olduğunu söyler. Fikret’i aramasını ve oraya geleceklerini söylemesini ister.

EMİNE YIKILIYOR

Fikret’ten haber alamayan karısı Emine, Ateş ve Tipi’nin yanına gelir. Onlarla birlikte şirkete giderler. Şirkete vardıklarında kapının açık olduğunu görünce endişelenir. Tipi ve Ateş birlikte içeri girerler ama onun durmaya niyeti yoktur. O da içeri girer ve acı manzara ile karşılaşır. Fikret yerde yatmaktadır. Emine yıkılmıştır, gözyaşları sel olur. Arka planda ise Ateş ifadesiz bir şekilde onları izlemektedir.

Hızır, İzzet ve Fuat’ın yanına gelir ve Muzi’yi onlara vermesini ister. Boran ve İzzet arasında gerilim çok yükselir. Tufan Boran’a arka çıkınca İzzet Hızır’dan birşeyler yapmasını ister. Bu arada Hızır’ın konuşmasına müdahale eden Fuat tokadı yer. Hızır İzzet’e artık düşmanı olduğunu söyler ve kafa atar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosu bir hayli sağlam

Yönetmenliği Onur Tan tarafından üstlenilen, senaryosu ise Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener arafından kaleme alınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başkahramanı olan Hızır Çakırbeyli karakterine Oktay Kaynarca hayat verdi. Hızır Reis olarak da anılan ana karakterin eşi olan Meryem Çakırbeyli'yi ise ünlü oyuncu Deniz Çakır canlandırdı. Dizideki Ceylan Özsoy karakterine güzel oyuncu Sanem Çelik hayat verirken, İlyas Çakırbeyli'yi ise Ozan Akbaba oynadı. Büyük patron olan Ünal Kaplan'a hayat veren Tarık Ünlüoğlu ile Hızır Çakırbeyli ile yolları hapiste kesişen Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban da başarılı performansları ile herkesin takdirini kazandı.

Yardımcı kadrosunda da önemli isimler var

Dizide ayrıca Ümit Belen, Olgun Şimşek, Yunus Emre Yıldırımer, Melisa Özge Yıldırımer, Hakan Karsak, Yalçın Hafızoğlu, Ömer Kurt, Haydar Şişman, Erdal Küçükkömürcü, Erkan Bektaş, Atilla Şendil, Savaş Özdemir, Sabina Toziya, Can Bartu Aslan, Sevinç Kıranlı, Sevil Akı Saner, Turgay Tanülkü, Yasemin Sakallıoğlu ve Mustafa Vuran gibi oyuncular da yardımcı karakterleri canlandırdı.

Yılın en iyi dizisi seçildi

2017 senesinde gerçekleştirilen 4. Mersin Altın Palmiye Ödülleri töreninde Yılın En İyi Dizisi seçilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, aynı sene düzenlenen Moon Life Dergisi Ödülleri'nden de aynı ödülü kazanarak döndü.