Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116.yeni bölüm fragmanı son 115.bölüm izleme linki ATV’de

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 115.bölüm izleme linki ATV’de! Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı fırtına gibi esiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı yeni bölüme dair çok önemli notlar içeren fragman ile seyirci karşısına geçti. Hızır emekliliğe ayrılarak kardeşi İlyas’a işleri devreder. İlyas yeni bir savaşın zeminini hazırlar. Yeni infazlarla adını cümle aleme duyurur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında ise; Hızır, Alpaslan'ı İdris konusunda uyarıyor. Hızır 'Böyle devam edersen ölümden de daha kötü bir şey yaşayacaksın' diyor. Son bölümde ise Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas’ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas’la uzlaşmak için Fuat’ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış… Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş’in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 115.YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...

EDHO 114. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas’ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas’la uzlaşmak için Fuat’ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış… Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş’in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek öder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) - Yavuz

Tarık Ünlüoğlu

Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer

Alpaslan Çakırbeyli

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba

İlyas Çakırbeyli

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli