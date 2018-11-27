Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 117.bölüm izle! Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler oluyor? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Dizi severleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı saat 20.00’da izleyicini ekran başına kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117.bölümde Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Son bölümde ise Ateş Emine’yi bulamayacağını anlayınca yoldan geçen bir arabayı çevirerek ordan uzaklaşır. Bu arada İlyas ve Tipi de yetişmişlerdir. Ateş, yeni bir pasaport bulması için Sami’nin yanına gelir. Ondan acele etmesini ister. Sultan Ağa, İlyas’ın adamlarına tuzak kurar. İlyas’ın adamlarından bazıları yaralanır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır. Bir yandan Ateş'e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay'ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Tüm bunların tek gecede halledilmesi ise neredeyse imkansızdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 117. BÖLÜM FRAGMAN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 116. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

İlyas, hain olduğunu öğrendiği Tipi’nin kafasına silahı dayamış, tetiği çekip çekmemek arasında eski anıların hatıraları ile gidip geliyor. Gözlerinden yaşlar dökülür. Ancak geçmişin dostluğu ağır basar ve silahını ateşlemekten vazgeçer. Tipi’ye “hain sen olamazsın” der. Tipi İlyas’a ihanete aracılık ettiği için gereğini yapmasını ister. Ateş’e abilik ettiğim için “bunu hak edecek ne yaptım” der.

EMİNE’Yİ ŞOK EDEN MESAJ

İlyas ise Ateş’i nasıl bulacaklarını sorar. Tipi İlyas’a ablasını almaya gideceğini söyler. Bu sırada Ateş Tipi’nin ablasını almıştır. Ateş’e Tipi’nin nerede olduğunu sorar. Ateş Tipi’in yine kendisini kapattığını söyler. Ateş hain ile ilgili bir gelişme olduğu yalanını söyler ve İlyas’ın telefonları kapatmasını kimseyle irtibata geçmemelerini istediğini anlatır. Emine ise emin olmak için İlyas’ı arayayacağını söyleyerek telefona sarılır. Telefonu açtığı anda gelen mesajla şok olur.

ATEŞ EMİNE’YE YUMRUK ATIYOR

Ateş’ten bir yerlerde durmasını ister. Elini yüzünü yıkamak için bir petrol istasyonunda dururlar. Ateş, şüphelenmeye başlamıştır. İlyas ve diğerleri nereye gidecekleri öğrenmişlerdir. Hemen harekete geçerler. Ateş gidecekleri yere dönmeleri gereken yerden dönmemiştir. Emine nedenini sorunca Ateş yalan söyler. Bu arada Emine İlyas’a haber vermek için çantasındaki telefona uzanır. Ateş ona tokat atar. Emine ne olduğunu şaşırır. Ona hakaret eder. Ateş bu kez yumruk atar. Emine çantasından çıkardığı spreyi Ateş’in yüzüne sıkar. Ateş arabanın hakimiyetini kaybeder ve durur. Bu sırada Emine arabadan atlar ve ormanlık alana doğru kaçar.

ATEŞ PASAPORT İSTİYOR

Ateş Emine’yi bulamayacağını anlayınca yoldan geçen bir arabayı çevirerek ordan uzaklaşır. Bu arada İlyas ve Tipi de yetişmişlerdir. Ateş, yeni bir pasaport bulması için Sami’nin yanına gelir. Ondan acele etmesini ister. Sultan Ağa, İlyas’ın adamlarına tuzak kurar. İlyas’ın adamlarından bazıları yaralanır.

ÜNAL ATEŞ’İN HAİN OLDUĞUNU TEYİT EDİYOR

Alparslan amcası Hızır’ın yanına gelir. Ateş’in hain olduğundan emin olmak isteyen Hızır, Alparslan’a bunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal da Hızır’a Ateş’in Kıbrıs’taki bağlantısından söz eder. Ateş’in hain olduğunu teyit eder. Hızır da ona aynı soruyu sorar. Ateş’in hain olduğunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal tüm bilgileri Hızır ile paylaşır. Ünal ayrıca, Ateş’in İzzet’in yardımı olmadan bu işleri yapamayacağını da söyler ve İzzet’i bitirmesini ister.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Tipi ve ablası Hızır’ın evine gelirler. Hızır’ Tipi’ye herkesin aldatıldığını, bunun ne ilk ne son olacağını söyleyerek kendini suçlamamsını ister. Tipi kendini suçlu hissetmesinin nedenlerini anlatarak “keşke ben ölseydim bunlara sebep olmasaydım” der. Tipi Hızır’dan hiçbirşey yapmadan oturacaklarını mı sorar. Hızır İlyas’ın işini yapacağını, kendilerinin de boş durmayacağını söyler.

“ATEŞ NEREDE”

Hızır, Fuat’ın evine gelir. Hızır’ı karşısında gören Fuat çok şaşırır. Bir şey söylemek isterken Hızır, elindeki bastonla onu yere yıkar. Adamları, Fuat’ı küvete sokar. Fuat’a bazı sorular soracağını ve düşünmesi için de süre vereceğini söyler ve Ateş’in nerede olduğunu sorar. Fuat bilmediğini söylese de Hızır inanmaz. Fuat kurtulamayacağını anlayınca İzzet’in bu işte parmağı olduğunu anlatmaya çalışır. Hızır, aradıkları kişi ile ilgili doğru bilgi vermesi durumunda İzzet’in yerine onun geçebileceğini söyler. Fuat, Ateş’in gidebileceği kişinin Sami olabileceğini söyler ve Hızır’ın adamlarına adresi verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…