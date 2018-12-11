Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 119.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. EDHO izleyicisi son bölümde ekrana kilitlenmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119.bölümde Hızır’ın yurt dışına açılmaya karar vermesinin ardından başlayan huzursuz süreç bu hafta da devam edecek. Hızır’ın ve beraberindekilerin büyümesini istemeyen kişiler yine devreye girecek. Hızır ve İlyas’ı planlarıyla alt edebileceklerini düşünen kişiler Hızır’ın zekasını göz ardı edecek. Son bölümde ise Hatice kocasının kendisini aldattığından şüphe eder. Ancak kiminle aldattığını merak Emine ona şüphesinde haksız olduğunu anlatmaya çalışır ama Hayriye de eniştenin Hatice’yi aldattığından kuşkulanmaktadır. İzzet’in yanına gelen Fuat’a, Çakırbeylilerin beklediklerinden akıllı çıktığını onlarla kesin bir sulh ve anlaşma yapmak için konuşmasını ister. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında son dakika haberler ve en son haberler star.com.tr’de…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hızır’ın yurt dışına açılmaya karar vermesinin ardından başlayan huzursuz süreç bu hafta da devam edecek. Hızır’ın ve beraberindekilerin büyümesini istemeyen kişiler yine devreye girecek. Hızır ve İlyas’ı planlarıyla alt edebileceklerini düşünen kişiler Hızır’ın zekasını göz ardı edecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 118. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Tuncay, depoların boşaltılması ve Ateş’in öldürülmesinin ardından görevden alınır. Amiri Mesut ona intikamını alması tavsiyesinde bulunur. Hurşit enişteye Hatice’yi aldattığını bildiğini söyler. Enişteden bunun nasıl olduğunu anlatmasını ister. Enişte önce anlatmak istemez ama Hurşit’in tehdidi ile olanları anlatır. Yanlarına gelen Fidan’da Hatice hariç herkesin onu Cemre ile aldattığını bildiğini söyler.

MALLAR NEREDE?

Çakırbeylilerin evinde Tufan Alparslan’ın yaptığının çok büyük iş olduğunu söyler. Alparslan’ın yaptıklarını İlyas’ın takdir etmesini ister. İlyas depoların boşaltılmasından haberi olmadığını ve malların nerede olduğunu bilmediğini söyler. Boran malların yerini öğrenmek için İlyas’a baskı yapsada İlyas, malları Alparslan’a emanet ettikleri için malların ve onların durumunun ne olduğunun kendisini ilgilendirmediğini söyler.

İZZET ÇAKIRBEYLİLERLE ANLAŞMAK İSTİYOR

Hatice kocasının kendisini aldattığından şüphe eder. Ancak kiminle aldattığını merak Emine ona şüphesinde haksız olduğunu anlatmaya çalışır ama Hayriye de eniştenin Hatice’yi aldattığından kuşkulanmaktadır. İzzet’in yanına gelen Fuat’a, Çakırbeylilerin beklediklerinden akıllı çıktığını onlarla kesin bir sulh ve anlaşma yapmak için konuşmasını ister.

“SAKIN ÖLME HIZIR”

Tedavi için yurt dışına gidecek olan Ünal, Hızır’a kendisi dönünceye kadar hayatta kalmasını söyler. Hızır nedenini sorunca Alparslan’ın çok büyük bir iş yaptığını bunun için de büyük bir bedel ödemek zorunda kalabileceklerini anlatır. Hızır, Fuat’ın kendisini aradığını anlaşma yapmak istediklerini söylediğini Ünal’a söyler. Ünal’da tam da tahmin ettiği gibi olduğunu, İzzet’in onu öldürmek için plan yaptığını söyler.

İZZET ÇAKIRBEYLİLERİ ELE GEÇİRMENİN PEŞİNDE

Tuncay ve Seyhan İzzet’in yanına gelir. İzzet Fuat’ı neden anlaşma için Çakırbeylilere gönderdiğini anlatır. İzzet, Tuncay’ın Alparslan ve Hızır’ı alacaklarını söyler. Sultan’a da depoların yerlerini öğrenmek için işkence etmelerini söyler. Ardından depoların yerini öğrenmeden ikisinin de ölmemesini söyleyerek, eğer Hızır ve Alparslan’dan depoların yerini öğrenemeden ölmesi halinde Tuncay ve Sultan’ı işkence ederek öldüreceği tehdidinde bulunur.

TUNCAY ALPARSLAN’I ALIYOR

Alparslan ve Özlem arabada konuşurken Tuncay’ın adamı gelir. Alparslan ne istediğini sorunca Tuncay’ın onunla görüşmek istediğini söyler. Alparslan arabadan inip Tuncay’ın yanına gider. Tuncay’a yaptığının çok uygunsuz bir davranış olduğunu söyler. Tuncay’da tam da senin uygunsuz davranışlarını konuşmak için buradayım diyerek Alparslan’ın kendisi ile gelmesini ister. Alparslan karşı çıkar ama Tuncay Alparslan’a kafa atar ve adamları onu kolundan tutup arabaya bindirir.

Özlem otele gelerek Alparslan’ın Tuncay tarafından alındığını İlyas’a haber verir. İlyas anlaşmak için yanlarına gelen Fuat’a bu işle İzzet’in bir alakası olup olmadığını sorar. Fuat da, “anlaşmak isteyen İzzet neden bunu yapsın” der.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?



Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?



Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Danyal karakterine can verdi.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?



Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) - Yavuz

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)



Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)



Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban (Fahri)



Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Fahri

Beyaz Karanfil (2014) - ZÜLFÜ KORKMAZ

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)



Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Şahin Ağa

Haydar Şişman (Hurşit Dere)



50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hurşit Dere

Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli)



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hızır Ali Çakırbeyli