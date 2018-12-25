Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122.yeni bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son 121.bölüm izle ATV’de! Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde esrarengiz olaylar yaşandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121.bölümde neler olacak? Son bölümde İlyas masada güvenini sarsan enişteye hesap soruyor. Cemre ile enişte arasında yaşanan ilişkinin ifşa olması ile İlyas eniştenin hesabını kesecektir. Enişte İzzet’in vereceği tüm cezaları kabul edeceğini söylüyor. İzzet kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağının altını çiziyor. Fahri İlyas’a ağabeyinin daha önce sevdiği kişilere bile ayrıcalık tanımadığını söylüyor. İlyas, Özgür ile eniştenin şimdilik gözaltında tutulacağını ve ağabeyine danışacağı söyleyerek emrini veriyor. Yeni bölümde Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr'de...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. BÖLÜM ÖZETİ

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO'DA BU HAFTA NELER OLDU?

Çakır, Alparslan, Tipi, İlyas, Tufan, Boran ve İzzet konuştular. Aslında bu konuşma İzzet’in sorguya çekilmesi için yapılır. İzzet’in arkasındaki büyük gücün çökertilmesi için yapılan sorgu sonrası aile daha da birbirine düştü. Alpaslan sözü alıp “biz ihanet etmeyiz” diyor. İlyas İzzet’i vurdu. Tipi de silahını çıkardı. Alparslan ile yeniden ateş etmeye başladılar.

ENİŞTE İÇİN HESAP VAKTİ

İlyas masada güvenini sarsan enişteye hesap soruyor. Cemre ile enişte arasında yaşanan ilişkinin ifşa olması ile İlyas eniştenin hesabını kesecektir. Enişte İzzet’in vereceği tüm cezaları kabul edeceğini söylüyor. İzzet kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağının altını çiziyor. Fahri İlyas’a ağabeyinin daha önce sevdiği kişilere bile ayrıcalık tanımadığını söylüyor. İlyas, Özgür ile eniştenin şimdilik gözaltında tutulacağını ve ağabeyine danışacağı söyleyerek emrini veriyor.

HIZIR’IN AKLINDA HATİCE KONUSU VAR

Hızır huzursuz annesi ile konuşuyor. Hatice ile konuşup daha sonra pişman olacağı bir şey yaptırmamaları gerektiğini söylüyor. Annesi Emine Hanım ile el sıkıştıklarını anlatıyor.

HIZIR ÜNAL ALPASLAN’I SORUYOR!

Hızır, Ünal’a Mesut meselesini ne yapacaklarını soruyor.Ünal Mesut’un Alpaslan ile İzzet’i hedef alacağını söylüyor. Hızır, Alpaslan’ın ne yapacağını kestiremeyeceğini söylüyor. Öldüğünde de bunun öneminin kalmayacağını anlatıyor. İlyas’ın ile ona sormadan hiçbir şey yapmayacağını söylüyor. Hızır’ın Ünal’a 2. sorusu Alpaslan kiminle görüşüyor oluyor.

ALPASLAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Alpaslan adım adım köşeye sıkışıyor. Hakkındaki şüphelerden sonra Meltem ile olan ilişkisi de ortaya çıkıyor. Bu Alpaslan’ın verdiği en önemli açıklardan biri oluyor.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİN KONUSU

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde “mafya” ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli’ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…

Hızır Reis’in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı’nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir… Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır… Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.

OYUNCU KADROSU

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp'te dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı; Sabina Ajrula Tozija'dır. Sabina Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Üsküp, Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Sabina Toziya Türkiye'de ilk kez Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başlamıştır. Sabina Toziya ayrıca ülkemizde 1976 yılı yapımlı Öyle Olsun ve 2016 yapımı Annemin Yarası isimli filmlerde de rol almıştır.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren Sabina Toziya, 1.65 metre boyunda, 73 kilo ve Koç burcudur.

Sabina Toziya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Hayriye Çakırbeyli) (TV Dizisi)

2016 – Annemin Yarası (Mevlide) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun (TV Dizisi)

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

11 Şubat 1977'de Mersin'de doğan Mustafa Üstündağ, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk kez Yılan Hikayesi dizisiyle kamera karşısına geçtikten sonra 2000-2007 yılları arasında Dikkat Bebek Var, Yıldızların Altında, Yarım Elma, Bedel, Hayat Bilgisi, Uy Başuma Gelenler, Aşka Sürgün ve Yersiz Yurtsuz gibi birçok dizide yer almıştır.

Ecem Özkaya Üstündağ ile 2010 yılında evlenen Mustafa Üstündağ’ın Ahmet Kaan isimli bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

Son olarak Çukur dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mustafa Üstündağ, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye 2018 yılında dahil olmuş ve Baran karakterine hayat vermektedir. Mustafa Üstündağ, 1.74 metre boyunda, 78 kilo ve Kova burcudur.

Ödülleri:

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi) – Vay Arkadaş

2008 – 13.Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Genç Oyuncu- Zeynep’in Sekiz Günü

Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Boran) (TV Dizisi)

2018 – Tehlikeli Karım (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Çukur (Kahraman Koçovalı) (TV Dizisi)

2017 – Bu Sayılmaz (Armağan) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Haşmet) (TV Dizisi)

2015 – Şeytan Tüyü (Metin) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Kara Davut Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Haşmet) (TV Dizisi)

2014 – Gulyabani (Kadir) (Sinema Filmi)

2014 – Aşkın Kanunu (Çetin) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Sermet) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Makasçı) (Sinema Filmi)

2012 – Bu Son Olsun (Asaf) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Selami) (TV Dizisi)

2011 – Gün Akşam Oldu (Ayhan) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sokaklar (Çaycı) (TV Dizisi)

2010 – Vay Arkadaş (Sadık) (Sinema Filmi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (TV Programı)

2010 – Cümbür Cemaat Aile (Yavuz) (TV Dizisi)

2009 – Çılgın Kanal (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 – Kutsal Damacana 2: İt Men (Kurt Adam) (Sinema Filmi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Hüsnü Baba) (Sinema Filmi)

2009 – Bahar Dalları (Sarhoş) (TV Dizisi)

2009 – Abimm (Çetin) (Sinema Filmi)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Tutuklu) (TV Filmi)

2008 – Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Muro) (Sinema Filmi)

2008 – Gülümse (Kasap) (Kısa Film)

2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Kasabanın Delisi) (Sinema Filmi)

2007 – Zincirbozan (Talat) (Sinema Filmi)

2007 – Zeynep’in Sekiz Günü (Ali) (Sinema Filmi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Mehmet Emin) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Muro) (TV Dizisi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Sado) (Sinema Filmi)

2005 – Yolculuk (Hüseyin) (TV Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Sado) (TV Dizisi)

2005 – Aşka Sürgün (Celal) (TV Dizisi)

2004 – Uy Başuma Gelenler (Cemal) (TV Dizisi)

2004 – Gülizar (Ali) (TV Filmi)

2004 – Cennet Mahallesi (İlker) (TV Dizisi)

2003 – Neredesin Firuze (Saksafoncu) (Sinema Filmi)

2003 – Metropol Kabusu (Behlül) (Sinema Filmi)

2003 – Hayat Bilgisi (Soyguncu) (TV Dizisi)

2003 – Bedel (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Çaycı) (TV Dizisi)

2001 – Bizim Aile (Bölüm Oyncusu) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Kapkaççı) (TV Dizisi)

2000 – Köçek (Sarhoş) (TV Filmi)

2000 – Dikkat Bebek Var (Zeki) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)