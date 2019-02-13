Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125.yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO son 124.bölüm Atv izleme linki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125.yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. EDHO ATV ekranların'ın en beğenilen dizileri içinde yer almaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Hemen ardından merak edilen yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından ne zaman yayın da olacağı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Türkiye 'nin en saygın ve en güçlü ailesi olan çakırbeyliler'in karşısın da bu sefer daha zorlu bir sınav vardır. Herkez'in amacı Avrupa'nın en büyüğü olmak istemesidir. Bakalım güç savaşlar'ın da kazanan taraf kim olacak, dünya'yı sömüren güçlüler mi, yoksa onlara baş kaldıran çakırbeyliler mi? Eşkiya dünya ya hükümdar olmaz ın yeni bölümü ve diğer bölümlerini haberimizden takip edebilirsiniz.......

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü izleyicisi ekranlara kitlemişti. İlyas'ın öfkesi hiç dinmiyor du. Bir an önce intikam almak istiyordu. Hızır façalı ailesiyle anlaşma içinde olur ve onları ikna etmek ister ki hapishane den kötü haber almasın diye. Bakalım hızır bu çabalarının karşılığını görebilecek mi? Ve ilyas hapishane den kurtulabilecek mi? 125 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizi oyuncuları kimlerden oluşu? dizin'in detayları haberimizde.....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı oldukça merak ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman videosu hapiste işlerin raydan çıkacağını gösterdi. Hızır’ın barış isteğine karşılık intikam isteyen diğer Çakırbeyliler EDHO eni bölümde bu kez kendilerini beklemedikleri bir durumun içerisinde bulacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tanıtım videosu 12 Şubat 2019 tarihli bölümde yaşanacak gelişmeleri gösterdi. Hızır Çakırbeyli’nin sözünün dinlenmemesi nedeniyle meydana gelen karışıklıklar bu hafta içinden çıkılmaz bir duruma dönüşecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır’ın İlyas’ın başına gelenlerden haberdar olmasının ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Hapishanede beklemediği bir anda saldırı altında kana İlyas ölüm kalım savaşı verecek. Hızır Çakırbeyli ise İlyas’ın durumuna nasıl bir çözüm üretebileceğini düşünecek.

"İlyas Behzat'ı yemezse, Hızır bizi çiğ çiğ yiyecek!"

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır.

Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) – Yavuz

Tarık Ünlüoğlu

Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Ozan Akbaba

İlyas Çakırbeyli



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli