Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126.yeni bölüm fargmanı (EDHO 125.son bölüm Atv izleme linki)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı ve bu akşam yayınlanacak 125. son bölüm heyecanla bekleniyor. Güçlü Oyuncu kadrosu ve dizi'nin aksiyon sahneleri izleyenleri her zaman merak içinde bırakıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 125.son bölüm 'ün de İlyas'ın hırsı hiç dinmiyor ve façalıların hepsini öldürüp öyle masaya oturması gerektiğini söylüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) heyecanın hiç eksilmediği dizinin 125.son bölümü ve 126.yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125.BÖLÜM ÖZETİ

"O sokaklar dediğiniz kimlerse, temizleyeceğim. Ondan sonra o Façalılar'ın hepsini öldürmek için oturacağım o masaya!"



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde; Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır.

Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar.

Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir. Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır. İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Barış için bir adım!



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde; İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu kimdir?



Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Façalılar'ın kız kardeşi Ömür Façalı’yı canlandıracak olan Ceren Benderlioğlu, dizinin Behzat’ı Emir Benderlioğlu il evli. İşte, Ceren Benderlioğl’nun hayatına ilişkin diğer bilgiler.



Evlendikten sonra ‘Benderlioğlu’ soyadını alan Ceren Şekerci, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lisansını Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. 2002 yılında Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Ekmek Teknesi’nde rol aldı. 2005 yılında Kırık Kanatlar, 2014 yılında “Kertenkele” adlı dizilerde rol aldı. Ceren Benderlioğlu, 6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin Nur adında bir kızı var.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) – Yavuz

Tarık Ünlüoğlu

Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Ozan Akbaba

İlyas Çakırbeyli



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli