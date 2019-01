Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam Atv yayın akışında neden yok EDHO 122.yeni bölüm fragmanı izle ne zaman yayınlanacak

EDHO dizisi bugün var mı yok mu bitti mi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisi bu hafta neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar 122.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? ATV 1 Ocak Tv yayın akışı EDHO yeni bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisi ne zaman final yapacak? sorularına yanıt aranıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlanan son bölümünde İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır'ın gözleri önünde bıçaklanmıştı. İlyas’ın akıbetini merak eden dizi takipçileri heyecanla yeni bölümü bekliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı nedeniyle bazı dizilerin ekran macerasına kısa süreliğine ara verildi, bu dizilerden biri de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine yabancı sinema filmi “Marslı” yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümünün 22 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 122. yeni bölüm fragmanı ve detayları star.com.tr haber sitemizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Yeni yıla girdiğimiz 1 Ocak'ta ekrana gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisi yayına bir hafta ara verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 122.yeni bölüm fragmanı hafta sonu yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde; Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir.

Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.

1 OCAK ATV YAYIN AKIŞI



Titanik

Saat: 00:30 - 03:40 (190 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Büyük bir törenle ilk seferine uğurlanan Titanik yolcu gemisinin hazin sonu...



Benimle Evlenir Misin?

Saat: 03:40 - 05:20 (100 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Nedimelik yaparak herkesi mutlu eden Jane, sürekli ertelediği kendi mutluluğunu bulabilecek mi?



Brooklyn

Saat: 05:20 - 07:05 (105 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Brooklyn'e taşınan Eilis'in başına gelen olaylar...



Benimle Evlenir Misin?

Saat: 07:05 - 08:00 (55 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Nedimelik yaparak herkesi mutlu eden Jane, sürekli ertelediği kendi mutluluğunu bulabilecek mi?



Kahvaltı Haberleri

Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...



Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar

Saat: 10:00 - 11:25 (85 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Yarışları bırakan Dusty, yangın söndürme ekibine katılır.



Rio

Saat: 11:25 - 13:00 (95 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Türünün son örneği olan iki papağanın maceraları...



Gün Ortası

Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.



Beni Bırakma

Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...



Esra Erol'da

Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...



ATV Ana Haber

Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.



Marslı

Saat: 20:00 - 22:55 (175 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Öldü sanılarak Mars'ta bırakılan bir astronotun hayatta kalma savaşı...



Godzilla

Saat: 22:55 - 01:30 (155 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Efsane yaratık Godzilla intikam için harekete geçiyor.





EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?



Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?



Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Danyal karakterine can verdi.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?



Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) - Yavuz

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)



Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)



Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban (Fahri)



Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Fahri

Beyaz Karanfil (2014) - ZÜLFÜ KORKMAZ

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)



Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Şahin Ağa

Haydar Şişman (Hurşit Dere)



50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hurşit Dere

Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli)



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hızır Ali Çakırbeyli