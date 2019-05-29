Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerini paylaştığı yapımın son bölümü, ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Ataşehir'deki bir restoranda iftar eşliğinde diziyi izleyen ekip, gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dizinin yönetmenliğini üstlenen Onur Tan, gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bir bilgeye sormuşlar, 'Sevmek mi sevilmek mi güzel?' diye. 'Sevilmek. Çünkü sevdiğinizden eminsinizdir ama sevildiğinizden asla emin olamazsınız.' demiş. Sevildiğimizi gördüğümüz için çok mutlu ve çok gururluyuz. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şahane, güzel günler diliyorum. İnşallah yaptığımız işle, Türk halkına layık olabilmişizdir." ifadelerini kullandı.

"Hızır Çakırbeyli" karakterini canlandıran Kaynarca, 139. bölümle sezonu kapadıklarına dikkati çekerek, "Bir dizi için gerçekten çok önemli bir rakam. Dünyanın her yerinde çok önemli bu. Gerçekten bütün ekibin emeği var bu işin içinde. Çok önemli bir ekip ruhu var. Ön planda gördüğünüzün arkasındaki o ekip ruhu aslında bu 139 bölümü öne çıkardı ve bu başarıya ulaştırdı. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma gerçekten yürekten teşekkür ederim." diye konuştu.

En başından beri dizinin başarılı olmasını beklediklerini aktaran Kaynarca, "Hatta bu zamana kadarı planlanmıştı. Gördüğünüz üzere de daha uzun yıllar gideceğe benziyor. Kim kalır, kim devam eder onu bilmiyorum ama siz uzun yıllar EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) seyredersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başarı tesadüf değil"

"Hayriye Çakırbeyli"yi oynayan Sabina Toziya, ekibi bir aile olarak gördüğünü dile getirerek, "O kadar güzel günler geçirdik ki. Zannediyorum bu diziden de belli. Çok güzel çalıştık. Çok teşekkür ederim, kendi adıma hepinize." dedi.

"Ünal Kaplan" karakterine hayat veren oyuncu Tarık Ünlüoğlu, dört sezonu geride bırakıp beşinci sezona başlayacaklarına dikkati çekerek, reyting sonuçlarının mükemmel olduğunu ve yapımın halk tarafından sevildiğini dile getirdi.

"Şahin Ağa"yı canlandıran Turgay Tanülkü de yola sevgiyle başladıklarını ve sevgiyle devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu mesajları insanlara sevgiyle aktarmaya çalışıyorum. Özellikle cezaevlerinde seyredilen bir dizi, oradaki mağdur insanların yanında. Bu deyişlerin onlara barış getirdiğini ben turnelerimde görüyorum. Cezaevlerine turne yapıyoruz. Dolayısıyla sevgiyi aşılamaya çalışıyoruz."

Oyuncu Sevil Akı ise ortaya çıkan başarının tesadüf sonucu olmadığının altını çizerek, "Gerçekten büyük bir emek ve saygı var. Herkes birbirine çok büyük bir hayranlık duyuyor. Bence en önemli ve en kilit nokta bu." değerlendirmesinde bulundu.

Dizinin oyuncuları, basın toplantısının ardından önce basın mensuplarıyla ardından ekip olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.