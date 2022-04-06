Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlarta geri döndü. Atv'de yayınlandığı her akşam izlenme rekorları kıran dizi, kanal ve yapım şirketinin anlaşmazlığı sonucu final yapmadan sona ermişti. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yayınlanacak olması hayranlarını sevindirdi. Peki EDHO ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz saat kaçta, hangi kanalda?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EKRANA GERİ DÖNDÜ!

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona başlamadan sona ermişti.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) a2'de yeniden ekranlara gelmeye başladı.

EDHO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü, Emir Benderlioğlu, Yalçın Hafızoğlu ve Engin Benli'nin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.

EDHO, 199. bölümü ile sezon finali yaparak son kez ekranlara çıkmış, 2021'in Ekim ayında atv ve dizi ekibinin anlaşamaması sebebiyle yayından kaldırılmıştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜLKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Dizide, çocuk denecek yaşlarda girdiği yer altı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yer altı dünyasına giren Hızır, haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur...

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever...

Kardeşini, oğlunu, yeğenini ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir "baba"dır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.Bu özellikleri onun sonu olacak yerde, Hızır'ı yer altı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam hâline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet, kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu, Hızır'a en büyük olma teklifidir.

EDHO OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır. (1-6. Sezon)

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir. (1-6. Sezon)

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir. (1-6. Sezon)

Ünal Kaplan (Tarık Ünlüoğlu): Mafya masasının kurucu lideridir. (1-4. Sezon)

Meryem Çakırbeyli (Deniz Çakır): Hızır'ın ilk eşi. (1-3. Sezon)

Nazlı Meriç (Müjde Uzman): Hızır'ın metresi. (1. Sezon)

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik): Hızır'ın ikinci eşi. Davut'un kardeşi. (2-3. Sezon, 5-6. Sezon)

Susan Eliot / Suzi (Meryem Uzerli): Amerikan ajanı. İlyas'ın eski sevgilisi. (2. Sezon)

Kimsesiz Yaşar (Olgun Şimşek): Kimsesizlerin babası ve İlyas'ın dostudur. (3. Sezon)

Ekrem Yıldıran (Mesut Akusta): NATO'cudur. Masa üyelerinden biridir. (3. Sezon)

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Masa üyelerinden biridir. (4-6. Sezon)

Boran Kayalı (Mustafa Üstündağ): Masa üyelerinden biridir. (4-5. Sezon)

Ömür Façalı (Ceren Benderlioğlu): İlyas'ın eşi. Haşmet ve Behzat'ın kardeşi. (4-6. Sezon)

Feyyaz Meftun (Burak Sergen): Masa üyelerinden biridir. (5. Sezon)

Melike Meftun (Selda Alkor): Feyyaz Meftun'un ablası. (5. Sezon)

Sevda Meftun (Naz Elmas): Feyyaz Meftun'un yeğeni. (5. Sezon)

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Kimsesizlerin babası. (5-6. Sezon)

Bahar Sincanlı (Pelin Akil): Yavuz'un kardeşi. (6. Sezon)

Yaman Korkmaz (Engin Benli): Hamdi Korkmaz'ın ortanca oğlu. (6. Sezon)

Beşir Hamdi Korkmaz (Muhammed Cangören): Korkmaz ailesinin babası. (6. Sezon)