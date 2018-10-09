Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle 110.yeni bölüm fragmanı Atv yayın akışı EDHO dizisi yeni bölümde Alparslan kurtulabilecek mi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 110.yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Hedefteki Alparslan kurtulabilecek mi? Hızır ve Muzi arasında soğuk savaş mı başlıyor yoksa başlamadan bitiyor mu? soruların yanıtları merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu haftaki 110.yeni bölümünde Çakırbeyli’nin yurt dışı faaliyetlerini arttırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ile Muzi’nin planlarını devreye sokacağını gösterdi. Hızır’ın kendilerinin teklifini reddetmesinin ardından çözümü savaşta bulan Muzi bu kez Çakırbeyli ailesini ortadan kaldırmaya çalışacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman videosu 9 Ekim 2018 Salı günü ekranda olacak bölümde yaşanacakları gösterdi. Muzi ve Çakırbeyli restleşmesinde yeni gelişmelerin yaşanacağı dizide uzlaşma yolu geri tepilecek. EDHO şeklinde kısalttığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacak tüm gelişmeler star.com.tr adresimizde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle her salı 20:00’de!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. BÖLÜM ÖZETİ



Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla…



Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110.BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas'ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır'ın öldürdüğü Devran MOSSAD'ın adamıdır. Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat'a Muzi'nin MOSSAD'ın hedefine Hızır'ın yerine yeğeni Alparslan'ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad'ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan'ın yaşaması Hızır'ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır'ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.

EDHO'YA YENİ TRANSFER Mİ VAR?



Bu sezon Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da katılımıyla oyuncu kadrosu daha da güçlenen projeye Deniz Çakır'ın ardından hangi kadın oyuncuların katılacağı ise merak konusu olmuştu. İddialara göre güzel oyuncu Selin Işık EDHO'ya transfer oluyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR NELER?



Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?



Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?



Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi dizisinde ise Danyal karakterine can verdi.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?



Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) - Yavuz

Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan)



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli)



Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli)



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli)



Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban (Fahri)



Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Fahri

Beyaz Karanfil (2014) - ZÜLFÜ KORKMAZ

Turgay Tanülkü (Şahin Ağa)



Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Şahin Ağa

Haydar Şişman (Hurşit Dere)



50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hurşit Dere

Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli)



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017) - Hızır Ali Çakırbeyli