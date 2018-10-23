Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 113.bölüm fragmanı EDHO son 112.bölüm Atv izleme linki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 113.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112.son bölüm izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi oyuncuları kimdir konusu nedir? gibi bir çok sorunun yanıtı araştırılıyor. 23 Ekim Salı günü için Atv'de yayına girecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112.son bölümünde bu hafta Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 113.yeni bölüm fragmanı ve dizinin son bölüm detayları star.com.tr'de.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112.BÖLÜM ÖZETİ

"Her şey ihanetten daha iyidir!"



Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar.

Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında!



Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİ OYUNCULARI

Oktay Kaynarca Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…



Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…



Yunus Emre Yıldırımer Alpaslan

Çakırbeyli Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 112.BÖLÜM FRAGMANI



Ozan Akbaba İlyas Çakırbeyli

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…



Sabina Toziya Hayriye Çakırbeyli

Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.



Kenan Çoban Fahri

Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.



Turgay Tanülkü Şahin Ağa

Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.



Haydar Şişman Hurşit Dere



50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…



Yalçın Hafızoğlu Hızır Ali Çakırbeyli



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİN KONUSU



Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir “baba”dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…



Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır’ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır’a en büyük olma teklifidir…

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde “mafya” ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir… Devletin Hızır Çakırbeyli’ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir…



Hızır Reis’in özel hayatı da dalgalıdır… Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı’nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir… Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır… Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.