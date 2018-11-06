Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 115.bölüm fragmanı | EDHO 114.son bölüm Atv izleme linki

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 115.BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 114.BÖLÜM ÖZETİ

"Sen bana onun ismini ver, ben de sana bütün istediğin her şeyi vereyim!"



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta; Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 114.BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İntikam hırsı dinmiyor



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölümde, Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli



Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Hızır Çakırbeyli

Adanalı (2010) - Yavuz

Tarık Ünlüoğlu

Ünal Kaplan



Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Ünal Kaplan

Yunus Emre Yıldırımer

Alpaslan Çakırbeyli



Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba

İlyas Çakırbeyli



Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Rol Aldığı Diziler



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015) - İlyas Çakırbeyli