Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 179. yeni bölüm bu hafta var mı?

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:05 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:05

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Atv'nin 12 Ocak 2021 Salı yayın akışında dizinin olmadığını görenler EDHO 179. yeni bölüm tarihini merak ediyor. Bu hafta Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm saatinde Malatyaspor - Galatasaray maçı yayınlanacak. Peki EDHO 179. yeni bölüm bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacak mı? İşte EDHO 179. yeni bölüm tarihi ve 12 Ocak 2021 ATV yayın akışı

EDHO BU HAFTA VAR MI?

Her salı atv ekranlarında seyirci ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu hafta ekranlara gelmeyecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EDHO 179. yeni bölüm 19 Ocak Salı akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak.

12 OCAK 2021 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20:45 Malatyaspor - Galatasaray

22:45 Maraşlı

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.