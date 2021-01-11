Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 179. yeni bölüm bu hafta var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Atv'nin 12 Ocak 2021 Salı yayın akışında dizinin olmadığını görenler EDHO 179. yeni bölüm tarihini merak ediyor. Bu hafta Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm saatinde Malatyaspor - Galatasaray maçı yayınlanacak. Peki EDHO 179. yeni bölüm bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacak mı? İşte EDHO 179. yeni bölüm tarihi ve 12 Ocak 2021 ATV yayın akışı
EDHO BU HAFTA VAR MI?
Her salı atv ekranlarında seyirci ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu hafta ekranlara gelmeyecek.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
EDHO 179. yeni bölüm 19 Ocak Salı akşamı Atv ekranlarında yayınlanacak.
12 OCAK 2021 ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20:45 Malatyaspor - Galatasaray
22:45 Maraşlı
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.
Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.