11 Ocak 2022 Salı 13:01 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 13:01

Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümünde Sergen'le boşanma davasına 2 gün kala Yıldırım Azra'yı uyarır. Mahkeme günü Sergen'in kendisine yalan söylediğini öğrenen Azra çılgına döner. Azra Sergen'den boşanacak mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölümden ilk fragman.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 15. BÖLÜM FRAGMANI

Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanında Sanem, mücevher çalarken yakalanıyor. Azra ise boşanma duruşmasında Sergen'in kendisiyle barışmak için yalan söylediğini öğreniyor.

FOX Tv'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı Evlilik Hakkında Her Şey, yeni bölümüyle 18 Ocak'ta ekrana gelecek.

MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.