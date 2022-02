22 Şubat 2022 Salı 20:44 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 20:44

Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölümde Cevher Hukuk'un iflasında Bora'nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem, intikam almak için Bora'nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 20. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Ekranların ilgiyle izlenen dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde Yıldırım'ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır.

Fakat Yıldırım'ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe'ye gelmesini söyler.

Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe'ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir.

Cevher Hukuk'un iflasında Bora'nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora'nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir.

Erman Çolpan'a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir.

Azra'ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar.

Yıldırım'a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra'yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir...

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.