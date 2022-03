Evlilik Hakkında Her Şey 25. Bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Aile içi çatışmaların konun alındığı Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölümde Aldığı yeni boşanma davasında Azra'nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır. Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur! Peki Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler yaşandı? Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm full izle! Evlilik Hakkında Her Şey son Bölüm izle tek parça!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 25. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde Efe, Çolpan'a verdiği sözü tutmuş Azra'nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe'ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan'dadır.

Efe'nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri değiştirecektir.

Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan'a yakalanan Bora ve Sanem'in durumu ise iyice karışır.

Bora'nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan'a sürpriz bir yardım gelir.

Eren'in okul takımında kalabilmesi için antrenman yapması gerekmektedir.

Eren'e yardım etmesi için Bora dahil tanıdığı tüm erkeklerden yardım isteyen Azra sadece Efe'yi ikna edebilir.

Ancak Efe'nin bu yardımı da karşılıksız olmayacaktır. Aldığı yeni boşanma davasında Azra'nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır.

Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur!