26 Ekim 2021 Salı 23:53 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 23:53

FOX Tv'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, 6. Bölümüyle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile içi çatışmaların konun alındığı dizinin yeni bölümünde Sergen'in "Sadece 1 kere yazıştım" dediği Jale ile buluşmaya gittiği sırada otel odasında bekleyen Azra, acı gerçekle yüzleşir. Azra, Sergen'in kendisini aldattığından emin olduktan sonra karar vermek zorundadır. Azra, Sergen'den boşanacak mı? Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölümde neler yaşanacak? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm izleme Youtube linki.

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 6. bölümde yaşananlar...

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 6. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Evlilik Hakkında Her Şey 6. bölümde Azra, Sergen ve Jale'yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir.

İş gereği Sergen'le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal alır. Bu esnada Azra'nın ailesinin peşine düşen Jale, Miray'a yaklaşacaktır.

Yıldırım'la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir.

Çolpan, iflasın eşiğindeyken Cevher Hukuk için tek çıkış yolunun Berksoy davası olduğunun farkındadır.

Annesinin durumunu geç de olsa öğrenen Azra ise aile ve iş arasında zor bir karar vermek durumunda kalacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken Ceylan iyileşmiş olarak Arsen Hukuk'ta işine başlamış, kendisine ve Azra'ya saldırmayı kafaya koymuş Eşref'ten habersizdir.

Eylül ise hakim karşısında Ural'la boşanmalarının lüzumsuz olduğunu ispat etmek için yeni bir oyuna girişecektir.

Berksoy davası tarafların yüksek mücadelelerinden sonra sürpriz bir sonuca ulaşır.

Günün sonunda tüm aile bir araya geldiğinde ise Azra herkesi şaşırtacak bir açıklama yaparak olayların seyrini değiştirecektir.

Azra, Sergen'den boşanacağını söyler. Sergen şimdi ne yapacak?