28 Eylül 2021 Salı 23:44 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 23:44

Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm izleyenlerinin karşısına geçti. FOX Tv ekranlarında yayınlanan dizi, BBC yapımı The Split'ten uyarlanmıştır. Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölümde Azra, yıllar sonra geri dönen babasına isyan eder. Diğer yandan eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Azra, bu konuda ne yapacak? Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, evlilik ve boşanmaların iç yüzünü konu alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 2. BÖLÜM FULL İZLE

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ kaleme alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 2. bölümde yaşananlar...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, 2. bölümüyle izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Evlilik Hakkında Her Şey, 2. bölümü ile 28 Eylül 2021 Salı saat 20.00'de FOX ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölümde Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır.

Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır.

Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk'la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapılır.

Alpay'ın kendisine kurduğu tuzağın etkisini üzerinden atmaya başlayan Songül, Alpay'a yaptıklarını ödetmek için kolları sıvar.

Bir yandan yeni iş ortamına uyum sağlamaya çalışan bir yandan da geçmişte bıraktığı Yıldırım'la aynı yerde çalışmak durumunda kalan Azra; Erman Arsen tarafından yeni bir dava ile sınanır.

Güneş, yaşadıklarının etkisiyle kimsenin beklemediği bir şey yaparak, kardeşleri Azra ve Sanem'e şok edici bir sürpriz hazırlar.

Sanem, ünlü rapçi Astek'in davasını Çolpan'a kabul ettirmeye çalışsa da Çolpan'ın daha elzem sorunları vardır. Sanem için bu dava artık bir gurur meselesidir.

Yıllar sonra Yıldırım'la karşılaşan Sergen, beklenmeyen olayların yaşanmasına neden olur...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI

BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek "Evlilik Hakkında Her Şey"in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanmanın kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen FOX Tv'de ekrana geliyor.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıklarının işleneceği ve bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.