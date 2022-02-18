Evlilik Hakkında Her Şey'de izleyiciyi üzen! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor

Evlilik Hakkında Her Şey'de beklenmeyen ayrılık! Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin başrollerinden Yiğit Kirazcı'nın senaryo gereği hikayeye veda edeceği iddia edildi. İngiliz dizisi The Split'ten uyarlanan dizide evliliklerin ve boşanmaların bilinmeyen yüzleri ekrana yansıtılıyor.
Daha önce final yapacağı öne sürülen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oyuncularından Yiğit Kirazcı, diziye veda edecek.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide zamanda atlama yaşanacak ve bu sebep ile bazı karakterler için vedalar yaşanacak. Bu vedalardan biri de Yiğit Kirazcı ile yaşanacak. Dizide Yıldırım karakterini oynayan Kirazcı, hikaye gereği projeye önümüzdeki bölümlerde veda edecek.
YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?
17 Ağustos 1983'te İstanbul'da doğdu. Ailesinin tek çocuğuydu ve 17 yaşındayken babası felç oldu.Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünden mezun oldu. Modellik yapmaya başladı. Ümit Çırak Modern Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi aldı, buradaki eğitimi hala devam ediyor. Damla Sönmez, Canan Erdüger, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Zeynep Çamcı gibi başarılı oyuncularla bir arada çalışacağı bir çok dizi ve filmde rol aldı.
YİĞİT KİRAZCI'NIN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2020-50 m2
2020- Galiçya İşgal Altında
2020- Aşk Tesadüfleri Sever
2020- Feride
2019- Hakan Muhafız
2019- Yüzleşme
2019- Masal Çiçeği
2019- Hakan Muhafız
2018- İyi Oyun İyi Oyun
2018- Baba Nerdesin Kayboldum
2018- 8.Gün
2017- Seni Kimler Aldı
2016- Seviyor Sevmiyor
2014- Güllerin Savaşı
2013- Vicdan
2012- Sudan Bıkmış Balıklar
2011- Mavi Kelebekler
2018- Cin Geçidi
2007- Son Tercih