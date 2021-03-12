12 Mart 2021 Cuma 13:32 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 13:32

Friends dizisi Netflix'e mi geliyor? sorusunun cevabı, diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. How I Met Your Mother dizisinin ardından uzun zamandır Netflix kullanıcıları Friends'in Netflix'e gelmesini bekliyordu. Netflix'ten kullanıcılarına sürpriz bir haber geldi. Dizinin takipçileri, artık tüm bölümlere Netflix üzerinden ulaşabilecekler. Peki Friends Netflix'e ne zaman gelecek? İşte yayına başlayacağı tarih.

FRİENDS, NETFLİX'E Mİ GELİYOR?

Televizyon tarihinin en çok izlenen sit-com dizilerinden olan Friends'in yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz yıl koronavirüs engeline takılan dizi tüm bölümleriyle 1 Nisan'dan itibaren izleyiciyle buluşacak.

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümden bugüne dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen dizi 'Friends' izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı.

FRİENDS, NETFLİX'E NE ZAMAN GELECEK?

Başrollerinde; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın yer aldığı dizi, Nisan ayının 1'inden itibaren Netflix Türkiye'de yer alacak.

Söz konusu gelişme, dijital platformun resmi Twitter hesabından "Friends' 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur" sözleriyle duyuruldu.

Friends, ilk bölümünün yayınlandığı 22 Eylül 1994 tarihinden bugüne sürekli büyüyen kitlesiyle yıllar boyu adından en çok söz ettiren yapımlar arasında yer aldı. Her biri ikonikleşmiş, yakın arkadaş olan altı karakterin hikayesini izlediğimiz Friends, 10 sezon boyunca ekranlarda kaldı ve her biri birbirinden eğlenceli toplamda 235 bölüm ile izleyicileriyle buluştu.

Daha önce izleyiciyle buluşması beklenen dizi, geçtiğimiz yıl koronavirüs engeline takılmış ve çekimleri iptal edilmişti.

Son yıllarda sık sık yayın haklarını satın alan şirketlerin değişmesiyle farklı platformlarda izleme imkanı bulduğumuz dizi, son olarak HBO Max'te izleyicileri ile buluşmuştu. Ayrıca korsan online dizi yayını yapan sitelerde de yıllardır en popülaritesini kimselere kaptırmayan Friends ile ilgili Netflix'ten güzel bir haber geldi. Serinin takipçileri, artık tüm bölümlere Netflix üzerinden ulaşabilecekler.

FRİENDS KONUSU NEDİR?

Rachel Green düğününden kaçıp New York'ta bir restoranda aşçı olduğunu bildiği çocukluk arkadaşı Monica Geller'ı bulmaya gider. Rachel, Monica'nın evine yerleşir ve onun arkadaş grubuna katılır. Bu gruptakiler: ünlü olmaya çalışan aktör Joey Tribbiani, iş adamı Chandler Bing, masöz ve müzisyen Phoebe Buffay ve Monica'nın abisi, yeni boşanmış paleontolog Ross Geller'dır. Rachel ailesinin yardımı olmadan hayata yeniden başlamaya karar verir ve grubun sık sık gittiği Manhattan'daki Central Perk adlı cafede garson olarak işe girer. Grup burası dışında en çok Monica ve Rachel'ın New York, West Village'taki apartman dairesinde ve karşı dairede yaşayan Chandler ve Joey'nin evinde vakit geçirir.

Bölümlerde genel olarak gruptakilerin eğlenceli, romantik maceraları ve, başta Joey'nin rol seçmeleri ve Rachel'ın moda sektöründe iş araması olmak üzere, kariyerleri konu edilir. Altı karakterin de dizi boyunca pek çok romantik ilişkisi olur, bunlardan bazıları Monica'yla Richard Burke ve Ross'la Emily Waltham gibi ciddiyken çoğu kısa sürelidir. Dizide en sık tekrar eden hikâye Ross ve Rachel'ın ilişkisidir. İkili sürekli ayrılıp, barışır; Ross Emily ile evlendiğinde dahi Rachel'la arasındaki bağ kaybolmaz. İkilinin bir çocuğu da vardır. Chandler ve Monica ilerleyen zamanda evlenirler, Phoebe de Mike Hannigan'la evlenir. Dizide sık görünen diğer karakterler: Long Island'ta yaşayan Ross ve Monica'nın ebeveynleri, Ross'un eski karısı ve oğlu, Central Perk'teki barista Gunther, Chandler'ın eski sevgilisi Janice ve Phoebe'nin ikiz kardeşi Ursula'dır.