Game Of Thrones 8. sezon fragmanı izle Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak

Game Of Thrones 8. sezon fragmanı izleyiciyi neler bekliyor? Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Game Of Thrones sezon finali yaptıktan sonra izleyicilerin yeni sezon araştırmalarına başladığı Game Of Thrones, 8. sezon fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Stark hanedanlığından geriye kalan 3 bireyin bir araya geldiği fragmanda, pişmanlıklar ön plana çıkıyor. Akgezenlerin ejderhalardan birisini ele geçirmesinin ardından seyri değişen Game Of Thrones, 8. sezon fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Stark hanedanını adeta küllerinden doğuran Jon Snow, güçlerini birleştirdiği Khalesi ile birlikte büyük bir tehlike ile yüzleşmek üzeredir Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un merakla beklenen 8.final sezonu fragmanı yayınlandı. İşte Game of Thrones 8.final sezonu fragmanı

Yayınlanan fragman ile Game of Thrones 8.sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı cevap bulmuş oldu. 14 Nisan tarihinde başlayacak Game of Thrones 8.sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca kişi tarafından izlenirken şimdi akıllarda tek bir soru var 'Game of Thrones final sezonunda neler olacak?'

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan HBO yapımı Game of Thrones'un 8.sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicilerinin uzun süredir beklediği Game of Thrones 8.sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı bu fragman ile son buldu. 14 Nisan'da başlayacak Game of Thrones 8.sezon, final sezonu olma özelliği taşıyor.



Fragman'da Stark Ailesi, bir kişi eksik olsa da Stark Mezarlığı'nda buluşuyor.

Fenomen dizi Game of Thrones’un 8’inci sezonu için geri sayım başladı. Dünyada milyonlarca takipçisi olan dizi önümüzdeki Nisan ayında izleyicilerle buluşacak. Dizinin Twitter hesabından HBO’nun yeni dönem tanıtımları paylaşıldı. Söz konusu bölümde Sansa Stark’ın Winterfell’i Daenerys’e bıraktığı görülüyor.

Amerikalı yazar George R.R. Martin’in çok satan romanlarından uyarlanan ve tüm dünyada büyük ilgi uyandıran ‘Game of Thrones’ dizisi fantastik bir dünyada bir krallığa hükmetmek için yaşanan savaşları ve entrikaları konu alıyor. Dünya genelinde milyonlarca hayran kitlesine sahip dizinin sekizinci ve son sezonu merakla bekleniyor.





ÇEKİMLER İKİ YIL SÜRDÜ



Game of Thrones'un final sezonu 6 bölüm olacak, ancak bu bölümlerin her biri normal bölümlerden daha uzun sürmesi ve çekimlerin büyük bölümünün kış sezonunda çekilmesi dizinin çekimlerinin 2 yılda tamamlanmasına neden oldu.

GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANI YAYINDA



Stark hanedanlığının içerisinde büyüyen ancak asla bir Stark olarak anılmayan Jon Snow, Game Of Thrones'un 8. sezon fragmanında ön plana çıkıyor. Ailenin hayatlarını kaybeden üyeleri, Edd Stark ve Catelyn Stark'ın, Jon Snow'a yönelik pişmanlıkları, fragmanda dikkat çeken detaylar oldu.



Sansa, Arya ve Jon Snow'un bir arada yer alması, üç karakterin dizinin yeni sezonunda güçlerini birleştireceğine işaret ediyor.

GAME OF THRONES YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yayımlanan fragmanda yeni sezon tarihine de işaret eden yapımcı HBO, dizinin 14 Nisan tarihinde yayında olacağına dair bilgiye fragmanın sonunda yer verdi.

KIŞ SONUNDA GELİYOR MU?



HBO, dizinin iki önemli oyuncusu Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Kit Harrington’un (Jon Snow) karda verdiği pozu yayınladı. Bu poz, birçok kişinin aklından bir anda ”Beklenen kış geliyor mu?” sorularını çağrıştırdı.

Önceki yıllarda senaryonun sızdırılması sorunuyla karşı karşıya kalan HBO, final sezonunda sızdırmalara karşı önlemini almış görünüyor.



FİNAL SEZONU NE ZAMAN?



Game of Thrones final sezonunun Nisan 2019’da yayınlanması bekleniyor.



SON BÖLÜM HAKKINDA KÜÇÜK BİR ÖZET



Lannister'ların Stark ve Targaryen hanelerine verdiği ateşkes sözünü tutması gerektiğini düşünen Jamie Lannister, kuzeydeki Akgezen saldırısına karşı adamlarını hazırlamaktadır. Cersei'nin bu anlaşmanın aslında olmadığını, yalan söylediğini söylemesinin ardından tepki gösteren Jamie, hanesini terk ederek kuzeye doğru hareket etmeye başlamıştır. Diğer taraftan kuzeyde durumlar ciddi boyutlara ulaşmış ve Akgezenler ciddi ciddi saldırmaya başlamıştır.

Yumuşak piyano notaları, Ramin Djawadi‘nin orijinal Game of Thrones temasını çağrıştırdığı sahnelerde Dragonstone‘un kalbindeki etkileyici masanın üzerinde bir anda ölümcül bir sis yayılıyor. Yayılan sis ile birlikte ilk sezondan beri merakla beklenen Kış sonunda geleceği müjdeledi. Final sezonu Nisan 2019’da yayınlanacak.