Game of Thrones yeni 8. sezon izle bein connect Game of Thrones 8.sezon ne zaman yayınlanacak

Game of Thrones 8.yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Game of Thrones 8. sezon izle bein connect Game of Thrones 8.sezon hangi tarihte ekrana gelecek? Game of Thrones 8.yeni sezon fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Game of Thrones'un 8'inci sezonunun ilk sahnesi yayınlandı. Geçtiğimiz Aralık ayında ilk fragman da yayınlanmıştı. Game of Thrones'un final sezonu 6 bölüm olacak. Son dönemin en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un (Taht Oyunları) 5 saniyelik fragmanı yayınlandı. Amerikan trelevizyon kanalı HBO tarafından paylaşılan gösterimde Nisan ayında başlayacak ve tüm dünyada heyecanla beklenen dizinin görüntülerinde John Snow ile üvey kız kardeşi Sansa Winterfell'da 'Ejderhaların Annesi' Daenerys Targaryen ile karşılaşıyor. Sansa, "Winterfell sizindir ekselansları" diyerek kendisine bağlılık yemini ediyor. Game of Thrones yeni sezon fragman görüntüleri ve detaylarını bu haberimizde derledik.

Fenomen dizi Game of Thrones’un 8’inci sezonu için geri sayım başladı. Dünyada milyonlarca takipçisi olan dizi önümüzdeki Nisan ayında izleyicilerle buluşacak. Dizinin Twitter hesabından HBO’nun yeni dönem tanıtımları paylaşıldı. Söz konusu bölümde Sansa Stark’ın Winterfell’i Daenerys’e bıraktığı görülüyor.

Amerikalı yazar George R.R. Martin’in çok satan romanlarından uyarlanan ve tüm dünyada büyük ilgi uyandıran ‘Game of Thrones’ dizisi fantastik bir dünyada bir krallığa hükmetmek için yaşanan savaşları ve entrikaları konu alıyor. Dünya genelinde milyonlarca hayran kitlesine sahip dizinin sekizinci ve son sezonu merakla bekleniyor.

Yumuşak piyano notaları, Ramin Djawadi‘nin orijinal Game of Thrones temasını çağrıştırdığı sahnelerde Dragonstone‘un kalbindeki etkileyici masanın üzerinde bir anda ölümcül bir sis yayılıyor. Yayılan sis ile birlikte ilk sezondan beri merakla beklenen Kış sonunda geleceği müjdeledi. Final sezonu Nisan 2019’da yayınlanacak.



Game of Thrones’un final sezonu 6 bölüm olacak, ancak bu bölümlerin her biri normal bölümlerden daha uzun sürmesi ve çekimlerin büyük bölümünün kış sezonunda çekilmesi dizinin çekimlerinin 2 yılda tamamlanmasına neden oldu.

Game of Thrones’un sekizinci ve son sezonu merakla beklenirken, bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Dizide Ned Stark karakterini canlandıran Sean Bean, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda, “Stark ailesinden kimseyle görüşüyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:





“Hiçbiriyle! Onları sadece ara sıra bazı özel durumlarda görebiliyorum. En son dört hafta önce Belfast'ta görüştük. Conan O'Brien sayesinde. Özel bir bölümdü ve hepimiz bir araya geldik. Çok güzeldi. Son bölümdü, o nedenle bir araya geldik. Bu büyük yapım için tüm karakterleri Belfast'ta bir araya getirmeye karar verdiler ve Conan O'Brien gecenin sunuculuğunu üstlendi.”



7. sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman başlayacağı ve 8. sezonun 1. bölümünün ne zaman yayınlanacağı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki dizi severler tarafından da merak ediliyor. Fenomen dizinin yeni sezonunu beklentilerin aksine 2018 yılında yayınlanmayacak.



Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019. 8. sezon'da 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak.



George R.R. Martin'in yazdığı kitap serisinden HBO kanalı tarafından diziye uyarlanan Game of Thrones dizisi 2019 yılında 8. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin kesin yayın tarihine ilişkin yayın kuruluşu tarafından bir açıklama yapılmasa da Game Of Thrones'un sevilen oyuncularından Maisie Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8.sezonunun ilk bölümü 2019 yılının Nisan ayında yayında olacak.



Maisie yaptığı açıklamada; "Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça zor, acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz" dedi.







Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağırılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur.





Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.