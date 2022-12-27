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Dizi

Gecenin Ucunda 13. Bölüm full izle Star Tv! Gecenin Ucunda 13. Bölüm izle tek parça!

Gecenin Ucunda, 13. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinin 13. bölümünde Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide'yle Kazım'ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. İşte Gecenin Ucunda 13. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

27 Aralık 2022 Salı 20:41 - Güncelleme:
Gecenin Ucunda 13. Bölüm full izle Star Tv! Gecenin Ucunda 13. Bölüm izle tek parça!
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Gecenin Ucunda 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. Gecenin Ucunda 13. Bölümde Işık Ailesi'nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım'la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım'la Macide için artık her zamankinden daha da zordur. Gecenin Ucunda 13. bölüm full izle tek parça!

GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM İZLE!

Masalsı aşk hikayesiyle 'Gecenin Ucunda' her çarşamba Star'da...

GECENİN UCUNDA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Gecenin Ucunda dizisinin 13. Bölümünde Bir mucize sonucu hayatı kurtulan Macide, her şeyi göze alıp büyük bir öfkeyle Berrin'in karşısına dikilir.

Annesinin yaptığı korkunç işleri öğrenen Kazım beyninden vurulmuşa döner. Başlarına gelen bu felaket Macide'yle Kazım'ın aşkında bir dönüm noktası olur ve kendilerini bile şaşırtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler.

Nermin'in hamileliğinden haberi olmayan, Şermin'in Cihangir'le olan yakınlaşmasını bilmeyen, Işık Ailesi'nin kurduğu kumpaslardan habersiz olan Macide; Kazım'la her şeye ve herkese rağmen mutlu olmaya yemin eder.

Ancak bu yemine bağlı kalmak Kazım'la Macide için artık her zamankinden daha da zordur.

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