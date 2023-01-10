Gecenin Ucunda 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken; senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. Gecenin Ucunda 14. Bölümde Mcide, Nermin'in Kazım'dan hamile olduğunu öğrenird. Kazım, Macide'yi yeniden kazanmanın bir yolunu bulabilecek mi? Yoksa Macide bu ağır yalandan sonra Kazım'a olan güvenini tamamen kayıp mı edecek? Kazım, Nini'ye boşanmak istediğini söyler. Nini bu karara nasıl bir tepki verecek? Gecenin Ucunda 14. bölüm full izle tek parça!

GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM İZLE!

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GECENİN UCUNDA 14. BÖLÜM ÖZETİ

Gecenin Ucunda dizisinin 14. Bölümünde Macide ve Kazım'ın evlilik haberi, herkesin hayatında bomba etkisi yaratmıştır. Ama asıl bomba, aşktan gözleri kör olan ikilinin tutku dolu ilişkisine düşmüştür.

Nermin'in hamileliğinden çok kötü bir şekilde haberdar olan Macide, Kazım'a karşı çok öfkelidir. Kazım ise Macide'nin öfkesini dindirmek için çabalamaktadır.

Macide pek ikna olacak gibi görünmese de yalı içindeki savaşını devam ettirecek, Nermin ve Berrin'e karşı tutumuna tam gaz devam edecektir.

Bunca mücadelenin içinde Kazım, Macide'yi yeniden kazanmanın bir yolunu bulabilecek midir? Yoksa Macide bu ağır yalandan sonra Kazım'a olan güvenini tamamen kayıp mı edecektir?

TMC Film ile Kadir Doğulu'nun sahibi olduğu ÂLİM yapımın otak yapımcılığını üstleneceği Gecenin Ucunda dizisi Peride Celal'in Gecenin Ucunda kitabında uyarlandı.

GECENİN UCUNDA OYUNCULARI

Neslihan Atagül (Macide İnce)

Kadir Doğulu (Kazım Işık)

Kerim İlhan (Can Pekdemir)

Levent Özdilek (Tunç Kanbey)

Özge Özder (Sara Kohen)

Sarp Levendoğlu (Ahmet Işık)

Seyda Bayram (Handan)

Şencan Güleryüz (Zafer Pekdemir)

Tuba Ünsal (Nermin Işık)

Tugay Bahşi (Korkut)

Zuhal Olcay (Berrin Işık Kanbey)

Aleyna Özgeçen (Yasemin Kanbey)

Ayhan Kızılsu (Mehmet)

Aysun Metiner (Ferah)

Bertan Asllani (Cihangir Işık)

Bestemsu Özdemir (Serra Pekdemir)

Burcu Altın (Arzu Ünler)

Ebru Aykaç (Şermin İnce)

Gonca Yakut (Nil)

Hazal Şenel (Simin Tezer)

Kaan Taşaner (Mert Öndeş)